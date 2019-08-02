За несколько дней до менструации вы "налитый" и "надутый" шарик, который готов перетащить холодильник к себе в кровать.

Знакомо? Почему так происходит и как облегчить своё состояние?

Отеки и прибавка веса (~1-3 кг) обычно появляются за несколько дней до менструации, но у некоторых женщин и за 2 недели.

Связано это с гормонами – падением уровня эстрогенов и увеличением/снижением выработки прогестерона, что влияет на обмен жидкости. Ткани накапливают больше воды – у вас появляются отеки (ноги, руки, живот, иногда лицо, молочные железы).

И вес увеличивается именно за счет жидкости, а не "жира". К этому может добавиться вздутие кишечника и повышенный аппетит (прогестерон и серотонин являются главными ответственными за это гормонами). Ниже обычного уровень серотонина может увеличить тягу к сладкому. И если вы не способны это контролировать и употребляете чрезмерное количество быстрых и нездоровых углеводов – вот это уже может привести к избыточному накоплению жировой ткани.

Запоры или диарея, дискомфорт и вздутие кишечника появляются за счет ослабления перистальтики и расслабления кишечных мышц прогестероном, накопления большого количества простагландинов.

Помимо всего вышеперечисленного вы можете ощущать:

головную боль или боль в поясничной области;

слабость, утомляемость;

жирность кожи, "прыщи";

перепады настроения, раздражительность, снижение либидо.

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Симптомы могут варьировать от месяца к месяцу и у каждой из вас они строго индивидуальные.

Что делать?

Важно понимать, что вы женщина, и это относительно нормальное явления. Те или иные симптомы ПМС испытывает около 90% из нас. Так мы устроены, такова наша физиология.

Пейте больше воды!

Звучит нелогично, но если жидкость поступает в достаточном количестве, то ваш организм не будет "запасать" ее в прок. Достаточное количество жидкости извне уменьшает задержку воды тканями.

Также старайтесь употреблять фрукты и другие "натуральные" сладости вместо тортиков или мороженного (иногда и в малом количестве можно все).

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