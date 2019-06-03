Либидо или сексуальное влечение - это желание иметь какую-либо сексуальную активность. Включает в себя сексуальные мысли, фантазии и желание секса.

Влечение может возникнуть спонтанно, а может появляться уже в процессе сексуальной активности, это вариант НОРМЫ и характерно для долгосрочных отношений.

Несмотря на муссирование темы секса и либидо в СМИ, навешивание ярлыков и диагнозов, желание жить активной сексуальной жизнью совсем не обязательно.

То есть женщина, которая не думает о сексе или думает очень редко, не является его инициатором, не обязательно имеет какие-то проблемы (физические или психологические) со здоровьем.

Самое важное, что вы должны понять, что нет установленных норм частоты половых контактов (2 раза в неделю или 2 раза в месяц).

Если вашу пару все устраивает - вы нормальные люди, это особенности вашей половой конституции, ритма жизни, воспитания, сферы интересов и пр.

Если отсутствие полового влечения влияет на вашу жизнь, вы страдаете и перманентно из-за этого находитесь в стрессе - вот только в этом случае это проблема, которую нужно решать.

отсутствие либидо

Сниженное либидо у женщин в 90% случаев - это СОЧЕТАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, которые практически никогда нельзя ИЗлечить, просто выпив таблетку. В этом наше основное отличие от мужчин. Мужское сексуальное влечение сильнее женского, но гораздо более простое.

Источник женского либидо сложнее определить. Мы больше ценим эмоциональную связь, это искра сексуального желания, его основа.

Наиболее распространенные причины снижения либидо у женщин имеют психологический аспект:

неуверенность в себе, отсутствие чувства защищенности и личного благополучия, неудовлетворенность своим внешним видом ("я толстая", "у меня живот", "моя грудь потеряла форму" и пр.);

стресс и переутомление: плохое качество сна, постоянный недосып, высокий уровень стресса в повседневной жизни из-за желания удовлетворить потребности детей, мужа, родителей, преуспеть в карьере - снижают половое влечение;

религиозность, семейные традиции, формирование нездоровых понятий о сексе, может способствовать возникновению сексуальных проблем в будущем.

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