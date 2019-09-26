Фриске, Заворотнюк, жена Хабенского, у всех "рак головного мозга" из-за ЭКО?

На самом деле, я не знаю, было ли у всех этих женщин ЭКО (Заворотнюк вроде воспользовалась услугами суррогатной мамы) и одинаковые ли у них диагнозы, но так как покатилась очередная волна паники и страшных историй в СМИ, я не могла пройти мимо и не прокомментировать эту ситуацию.

Итак, глиобластоима, которая была у Фриске и которая по слухам есть у Заворотнюк (хотя мы не знаем этого наверняка), наиболее агрессивная и неизлечимая форма опухоли мозга, возникновение которой НЕ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ ГОРМОНОВ В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ!

Ну не становятся клетки мозга раковыми из-за того, что у вас повысился или понизился уровень эстрогенов/прогестерона в организме. Нигде вы не найдете даже упоминаний о связи глиобластомы с лечением бесплодия, потому что каждый вид опухоли имеет свои возможные причины и факторы риска, и некоторые абсолютно не связаны со стероидными гормонами.

Глиобластома не связана с процедурой ЭКО и на сегодня никаких подтверждений обратному мы не имеем.

Иллюстрация

Если говорить о реальности, то существуют гормонозависимые ткани (органы), в которых могут появляться ГОРМОНОЗАВИСИМЫЕ опухоли, к таким относятся:

яичники;

матка, а именно эндометрий;

молочная железа.

И еще некоторые (щитовидная железа) имеет рецепторы к эстрогенам, также изучают влияние ЭКО на возникновение рака кожи и кишечника, и пока никакой связи между ЭКО и раковыми заболеваниями этих органов не выявлено).

Связь ЭКО с возникновением гормонозависимого рака изучается с момента появления первых методов лечения бесплодия.

Первой девочке, родившейся в результате ЭКО, уже более 40 лет и на сегодняшний день таких детей как она – миллионы.

Все наши опасения и расследования вызваны тем, что при проведении протоколов ЭКО используется так называемая контролируемая стимуляция овуляции (КСО), при которой увеличивается выработка эстрогенов (прогестерона в целом тоже), которые и могут провоцировать возникновение раковых заболеваний.

Итак, что сегодня известно?

Рак яичников (РЯ) – на сегодня нет убедительных доказательств, что гормональное лечение бесплодия повышает риски данной онкопатологии.

Рак эндометрия – большинство исследований говорят о том, что этот рак не связан с бесплодием.

Рак молочной железы – возможно повышенный риск связан с возрастной уязвимостью к гормонан, более высокими дозами и длительностью приема. Дозы гормональных препаратов и курс лечения должны быть сведены к минимуму.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!