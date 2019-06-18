Тонкий эндометрий, это какой?

По разным данным, это эндометрий менее 5-6 мм на момент овуляции или в средней лютеиновой фазе по результатам УЗИ.

Каковы возможные причины?

Острая или хроническая инфекция – эндометрит.

Лечим воспалетельный процесс и, как правило, все восстанавливается.

Последствия хирургического вмешательства (выскабливание полости матки или "кюретаж"), когда поврежден базальный ("ростковый") слой эндометрия. В этой ситуации ему просто не из чего расти. Дерево вырвали с корнем, без корня новое дерево не вырастет. Иногда могут использовать гормональные препараты – эстрогены (НЕ ПРОГЕСТЕРОН! ПРОГЕСТЕРОН НЕ УТОЛЩАЕТ ЭНДОМЕТРИЙ! ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ "НАРАЩИВАНИЯ" ЭНДОМЕТРИЯ!!!) и некоторые другие.

В некоторых случаях можно добиться эффекта, а иногда никакие вмешательства не оказываются эффективными.

Синдром Ашермана (внутриматочные спайки) – также чаще всего являются следствием хирургического вмешательства или перенесенного воспалительного процесса. Лечится путем проведения гистероскопии (операции), цель которой механически рассечь эти спайки. После могут назначать гормональную терапию с ударной дозой эстрогенов. Каждая новая операция несет риск возникновения новых спаек. Поэтому вопрос о целесообразности оперативного вмешательства должен быть тщательно взвешен.

Эндометрий может быть тонким из-за длительного приема комбинированных контрацептивов или прогестерона. Эти все изменения обратимы, просто нужно подождать после отмены препаратов в среднем около 3 месяцев, все восстановится самостоятельно.

Иногда эндометрий может быть тонким по неизвестным причинам, что, на самом деле, является редкостью. Используют различные комбинации препаратов, начиная с гормонов и заканчивая "сосудистыми" препаратами. Добиться успеха иногда сложно.

Важный момент!

Для хорошей толщины эндометрия должен быть рост доминантного фолликула и овуляция.

При ановуляции эндометрий не должен быть более 7 мм.

Эндометрий "зависим" от гормонов. Эстрогены утолщают, "наращивают" его, а прогестерон блокирует митозы (деление клеток) и его рост, "организовывает" железы.

Эндометрий не утолщается с прогестероном, он готовится к принятию плодного яйца, если наступает беременность. При отсутствии овуляции уровень эстрадиола в крови недостаточен для роста эндометрия. Именно растущий доминантный фолликул вырабатывает львиную долю эстрогенов для его роста.

Решите проблемы с овуляцией и эндометрий подрастет сам собой.

Мне всегда удивительно, когда женщина приходит с УЗИ с заключением о тонком эндометрии, на котором доминантный фолликул отсутствует, а толщина эндометрия на более 5-6 мм. Это нормально на фоне ановуляции. И даже такой эндометрий неправильно называть "тонким".

Нарастить гормонами ткань можно легко, а вот что к нему прикрепится, если зачатие в отсутствие овуляции невозможно?

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