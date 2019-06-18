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/Блоги - Гинекология

Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Что такое тонкий эндометрий: основные причины

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Тонкий эндометрий, это какой?

По разным данным, это эндометрий менее 5-6 мм на момент овуляции или в средней лютеиновой фазе по результатам УЗИ.

Каковы возможные причины?

Острая или хроническая инфекцияэндометрит.

Лечим воспалетельный процесс и, как правило, все восстанавливается.

Последствия хирургического вмешательства (выскабливание полости матки или "кюретаж"), когда поврежден базальный ("ростковый") слой эндометрия. В этой ситуации ему просто не из чего расти. Дерево вырвали с корнем, без корня новое дерево не вырастет. Иногда могут использовать гормональные препараты – эстрогены (НЕ ПРОГЕСТЕРОН! ПРОГЕСТЕРОН НЕ УТОЛЩАЕТ ЭНДОМЕТРИЙ! ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ "НАРАЩИВАНИЯ" ЭНДОМЕТРИЯ!!!) и некоторые другие.

В некоторых случаях можно добиться эффекта, а иногда никакие вмешательства не оказываются эффективными.

Синдром Ашермана (внутриматочные спайки) – также чаще всего являются следствием хирургического вмешательства или перенесенного воспалительного процесса. Лечится путем проведения гистероскопии (операции), цель которой механически рассечь эти спайки. После могут назначать гормональную терапию с ударной дозой эстрогенов. Каждая новая операция несет риск возникновения новых спаек. Поэтому вопрос о целесообразности оперативного вмешательства должен быть тщательно взвешен.

Эндометрий может быть тонким из-за длительного приема комбинированных контрацептивов или прогестерона. Эти все изменения обратимы, просто нужно подождать после отмены препаратов в среднем около 3 месяцев, все восстановится самостоятельно.

Иногда эндометрий может быть тонким по неизвестным причинам, что, на самом деле, является редкостью. Используют различные комбинации препаратов, начиная с гормонов и заканчивая "сосудистыми" препаратами. Добиться успеха иногда сложно.

Важный момент!

Для хорошей толщины эндометрия должен быть рост доминантного фолликула и овуляция.

При ановуляции эндометрий не должен быть более 7 мм.

Эндометрий "зависим" от гормонов. Эстрогены утолщают, "наращивают" его, а прогестерон блокирует митозы (деление клеток) и его рост, "организовывает" железы.

Эндометрий не утолщается с прогестероном, он готовится к принятию плодного яйца, если наступает беременность. При отсутствии овуляции уровень эстрадиола в крови недостаточен для роста эндометрия. Именно растущий доминантный фолликул вырабатывает львиную долю эстрогенов для его роста.

Решите проблемы с овуляцией и эндометрий подрастет сам собой.

Мне всегда удивительно, когда женщина приходит с УЗИ с заключением о тонком эндометрии, на котором доминантный фолликул отсутствует, а толщина эндометрия на более 5-6 мм. Это нормально на фоне ановуляции. И даже такой эндометрий неправильно называть "тонким".

Нарастить гормонами ткань можно легко, а вот что к нему прикрепится, если зачатие в отсутствие овуляции невозможно?

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Ольга БелоконьОльга Белоконь
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