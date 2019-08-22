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/ Блоги - Гинекология

Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогер Все статьи автора

Check-Up для женщин 40+

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Профосмотры- это важно и нужно! Равно как и правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек и жизнь "вне" бесконечных стрессов.

Итак, возраст 40+. За чем нужно следить:

  1. Контролировать артериальное давление

  2. Холестерин

  3. Глюкозу крови

  4. Посещать стоматолога

  5. Делать скрининг рака яичников, если вы из группы риска

  6. Посещать дерматолога

  7. Если необходимо, делать скрининг на инфекции, передающиеся половым путем

  8. Флюорографию или рентген ОГК раз в 1-2 года

  9. Колоноскопия каждые 10 лет

  10. Посещение офтальмолога каждые 2–4 года в возрасте от 40 до 54 лет и каждые 1–3 года в возрасте 55+

  11. Маммография – после 40-50 лет каждые 1-2 года, после 50 лет ежегодно.

  12. Вакцинация: после 50 лет вы можете сделать вакцину против опоясывающего герпеса (Herpes Zoster); возрасте 65+ рекомендована вакцинация от пневмококка; прививка от гриппа ежегодно; ревакцинация от столбняка/дифтерии - каждые 10 лет

  13. Скрининг остеопораза. Рентгеновская денситометрия (DXA) –"золотой стандарт".

  14. Скрининг рака шейки матки. ПАП-тест не проводится после 65 лет, если у вас было три отрицательных теста в течение последних 10 лет.

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Автор
Ольга Белоконь Ольга Белоконь
Тема
женское здоровье
Теги
диагностика болезнь
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