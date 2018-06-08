Если говорить о беременности очень кратко и банально, то для того, чтобы она наступила, нужна овуляция в яичниках (выход яйцеклетки из созревшего фолликула), матка, проходимость маточных труб и сперматозоид, который способен оплодотворить яйцеклетку. Эндометрий и анатомически правильная полость матки тоже важны, но мы рассматриваем их как возможных виновников бесплодия только тогда, когда другие наиболее распространённые и значимые причины исключены.
Самым важным и ключевым моментом является беседа с врачом. Здесь выясняется вся история жизни (начиная с рождения, становления менструации, семейная история и пр.), все сопутствующие заболевания, факторы риска и только тогда, определяется основной путь обследования женщины, он может быть разным. Но мы поговорим о стандартах, которые применимы к большинству женщин.
Не могу не сказать пару слов о причинах бесплодия, ведь из них и вытекает основной алгоритм обследования бесплодных пар.
ВОЗ выделяет такие ОСНОВНЫЕ причины женского бесплодия:
Нарушения овуляции (~35%);
Нарушения проходимости маточных труб, трубные аномалии и тазовые спайки (~35%);
Эндометриоз (8-15%);
Маточные синехии, шеечные факторы, аномалии полости и пр. (~2-5%);
Бесплодие неустановленного генеза, когда причину так и не удаётся выяснить (10-15%).
Подробнее о первом.
Причин нарушения овуляции очень много, среди них есть модифицируемые, на которые вы САМИ, с помощью изменения своего рациона, образа жизни и психологического настроя можете влиять и их устранять, способствуя восстановлению овуляции.
Среди модифицируемых факторов выделяют:
Стресс. При нем повышается выработка пролактина, который блокирует овуляцию.
Интенсивные физические нагрузки ( >5 часов в неделю слишком интенсивных тренировок могут приводить к нарушению выработки ГнРГ, ЛГ, ФСГ и прогестерона, что также блокирует овуляцию).
Ожирение или чрезмерная потеря веса. На фоне ожирения возникает инсулинорезистентность. Высокий уровень инсулина приводит к повышению уровня андрогенов (мужских половых гормонов), что также в конечном итоге приводит к ановуляции.
У женщин с критически низкой массой тела овуляция не происходит другим путём: снижается выработка гормонов гипоталамусом и гипофизом. Организм на самом высшем уровне блокирует у таких женщин способность к зачатию, потому как в условиях критического дефицита питательных веществ, беременность для такого организма будет катастрофой, он и так борется за выживание. У таких женщин может наступать вторичная аменорея, т.е. менструации могут прекратиться и вообще отсутствовать.
Самыми распространёнными болезнями, нарушающими овуляцию, являются:
Гиперпролактинемия;
Гипотиреоз/тиреотоксикоз;
СПКЯ.
Маркёрами выявления этих нарушений являются гормоны.
Какие гормоны целесообразно оценивать?
Пролактин;
ТТГ (скрининг заболеваний щитовидной железы);
ФСГ, ЛГ, эстрадиол;
АМГ (один из маркёров овариального резерва), актуален для женщин >35 лет или для тех, у кого есть факторы риска < овариального резерва (операции на яичниках, семейная история раннего климакса, химио/лучевая терапия);
Прогестерон - маркёр овуляции. Лучше всего оценивать за 7 дней до предполагаемой менструации. Если значения гормона низкие, то это НЕ говорит о том, что у вас есть НЛФ и нужно принимать дюфастон. Это говорит о том, что скорее всего у вас НЕ происходит овуляции! Овуляция ПЕРВИЧНА, желтое тело вторично, не будет достаточной выработки прогестерона, если НЕ вырос доминантный фолликул и НЕ произошла овуляция. Вот почему анализ на прогестерон во всем мире используют только как МАРКЕР ОВУЛЯЦИИ!
Если есть подозрения в отношении СПКЯ, дисфункции коры надпочечников и других гиперандрогенных состояний, есть смысл в исследовании:
Тестостерона (у нас в стране лучше всего определять индекс свободного тестостерона);
17-ОН-прогестерона;
ДГЭА-сульфата.
На этом гормональные обследования заканчиваются и если отклонений не выявлено, то переходят к следующему этапу.
И помните! Как у женщин, так и мужчин могут быть проблемы с фертильностью. Бесплодная пара всегда обследуется вместе! Мужчина обязательно делает спермограмму.
Если исключены нарушения овуляции и у партнёра по результатам спермограммы не выявлено никаких отклонений, следующим этапом является исследование проходимости маточных труб и оценка полости матки.
"Золотым" стандартом диагностики является гистеросальпингография (введение контрастного вещества в полость матки и затем рентгеновские снимки исследуемой области).
Альтернативой ГСГ может быть соногистеросальпингография (УЗИ-исследование) или диагностическая лапароскопия с хромотубацией.
Когда лучше УЗИ? Когда лапароскопия?
Для оценки труб все-таки лучше ГСГ (хотя многие исследования указывают на отсутствие большой разницы в информативности между УЗИ и ГСГ, но вы же понимаете, что и в первом и во втором случае все сильно зависит от специалиста, который проводит исследования). Эхо-ГСГ (УЗИ) хорошая альтернатива, если имеется аллергическая реакция на контраст или если ГСГ по каким-то причинам провести невозможно.
Диагностическая лапароскопия рекомендуется в том случае, если есть подозрение на эндометриоз и на наличие тазовых перитонеальных спаек, которые во время лапароскопии можно рассечь, можно оценить проходимость маточных труб (ввести контраст и увидеть на экране его проникновение в брюшную полость) и параллельно провести гистероскопию, таким образом детально изучить всю анатомию и получить полную визуализацию матки, труб и ее полости.
Оценка полости матки. Лучший метод - УЗИ с введением физ.р-ра (соногистерография позволяет лучше визуализировать синехии, полипы, перегородки и пр.). Полость матки также неплохо можно оценивать методом ГСГ, 3D-УЗИ, МРТ или гистероскопии. Иногда методы комбинируют, например, если нашли отклонения во время ГСГ и диагноз не совсем ясен, прояснить ситуацию может помочь МРТ или 3D-УЗИ (отдифференцировать двурогую матку от внутриматочной перегородки, например).
В целом методов исследования проходимости маточных труб и полости матки несколько, и какой именно из них использовать в вашем случае по большому счёту всегда зависит от вашей конкретной ситуации.
Какие исследования проводить НЕ нужно никому и никогда при бесплодии?
Обследование на тромбофилии (мутации генов протромбина, фактор V Лейдена, гомоцистеин и прочие). По результатам исследований наследственные тромбофилии НЕ влияют на способность к зачатию.
Иммунологические обследования (поиски и выявление различных антител-антиспермальных, антинуклеарных и прочих). Они не приводят к бесплодию.
Обследование на выявление антифосфолипидного синдрома (АФС может быть причиной привычного невынашивания, но не бесплодия, убедительных доказательств в этом отношении на сегодняшний день нет).
Поиски "скрытых" инфекций, выявление антител в крови или возбудителей в мазках (микоплазм, уреаплазм, впч, герпеса, цитомегаловируса, токсоплазмоза и прочих). Иногда есть смысл провести обследование на инфекции, передающиеся половым путём, такие как гонорея или хламидиоз, потому как они могут быть причиной трубной окклюзии (непроходимости).
Посткоитальный тест (проба Шуваровского). Широко используемый ранее и сейчас нигде практически не рекомендованный. Сам метод даёт большое количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов, не имеет никакой диагностической и прогностической ценности. Единственным эффективным способом лечения (если можно так сказать) при наличии цервикального фактора бесплодия является внутриматочная инсеминация, которая и так проводится в случае необъяснимого бесплодия, например, вне зависимости от результатов тестирования.
Биопсия эндометрия. Ни для диагностики НЛФ, ни в качестве диагностики наличия овуляции.
Исследование кариотипа супругов в качестве первоначальной оценки. Может быть использовано перед ЭКО, у женщин с преждевременной ранней аменореей и у мужчин в случае серьёзной олигоспермии.
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