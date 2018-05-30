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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Об интимной гигиене: правда и мифы

Часто ваши жалобы на неприятные ощущения, раздражение и дискомфорт в области вульвы (наружных половых органов) могут быть следствием агрессивной и неправильной гигиены. Правильная гигиена - это мытье только наружных половых органов. Никакие спринцевания и "вымывание" влагалища проводить не нужно.

Что рекомендует АСОG и NVA для женщин, страдающих вульводинией, но лично мне их рекомендации очень нравятся, и я их даю почти всем своим пациентам, независимо от наличия или отсутствия у них этого заболевания.

Итак, главные правила интимной гигиены:

  • Использовать хлопковое нижнее бельё;

  • Заменить синтетические колготки на чулки;

  • Брюки и юбки, которые вы носите, не должны быть слишком обтягивающими;

  • Не находитесь долго в мокром купальнике, замените его на сухой;

  • Стирайте нижнее бельё гипоаллергенным стиральным порошком, не используйте кондиционеры и ополаскиватели для белья;

  • Используйте мягкую, белую туалетную бумагу без ароматизаторов;

  • Пользуйтесь обычным мылом и водой, для гигиены никакие специальные моющие средства, интимные гели не нужны, это коммерция и навязывание ещё одних "очень нужных" для женщин вещей;

  • Не используйте пену для ванн, кремы, мыла, интимные гели с отдушками, ароматизаторами и пр;

  • Подмывайтесь после акта дефекации и мочеиспускания, если есть такая возможность.

  • Ежедневные прокладки также не являются необходимостью, достаточно гигиены 2 раза в день и ежедневной смены нижнего белья.

Иными словами - чем проще уход, тем лучше.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
женское здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
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