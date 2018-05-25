Статистика неумолима - каждая 3-я женщина сообщает о наличии проблем в своей сексуальной жизни: снижение либидо, неспособность испытывать оргазм, боли во время полового акта и т.д. и т.п.

Такого рода проблемы могут быть связаны и с нарушением гормонального фона, с наличием некоторых гинекологических и НЕ гинекологических заболеваний, но упустим это сегодня и поговорим о нормальной женской физиологии, потому что чаще всего проблема кроется в неправильном понимании простых вещей и в поиске чего-то для чего-то.

Итак, во-первых, все мы отличаемся по интенсивности, типу и продолжительности половой стимуляции, необходимой для оргазма.

Абсолютное большинство женщин требует стимуляции клитора во время полового акта, чтобы испытать оргазм и это нормально.

Клитор является одной из самых чувствительных и самых главных эрогенных зон у женщин.

Во время вагинального секса также происходит косвенная стимуляция клитора, его задней стенки, которая для кого-то является достаточной, а для кого-то все равно требует непосредственной клиторальной стимуляции.

Также, возбуждение и достижение оргазма может быть за счёт стимуляции груди или сосков.

Есть данные о женщинах с полным повреждением спинного мозга, которые могут испытывать оргазм через вагинально-цервикальную стимуляцию.

Также, оргазмы могут возникать во время сна и сексуальной фантазии.

Наши анатомические различия (толщина urethrovaginal пространства, например) также объясняют легкость достижения оргазма для некоторых женщин.

У мужчин все просто, у женщин намного сложнее. И если вы или ваш мужчина считаете отклонением, что после 3 минут вагинального секса вы так и "не смогли", то это не просто значит вы ничего не смыслите в женской анатомии и физиологии, но это ещё и чревато различными тревожными и депрессивными расстройствами.

И под конец слова Фрейда, куда ж без него в таком вопросе: "Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, все остальное — дело вкуса, главное, чтоб все нравилось вам обоим".