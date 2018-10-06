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Итак, гомоцистеин является промежуточной аминокислотой, образующейся при превращении метионина в цистеин.Нормальная концентрация гомоцистеина в крови - 5 - 15 мкмоль/л.

Повышенное содержание гомоцистеина в крови называется гипергомоцистеинемией, которая бывает:

Легкой (15-30 мкмоль/л);

Умеренной (30-100 мкмоль/л);

Тяжелой (>100 мкмоль/л);

У 5-7% населения уровень гомоцистеина в крови повышен.

Гипергомоцистеинемия может возникать из-за:

1.Недостаточности в организме витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты.

В странах, где была введена фортификация (обогащение зерновых продуктов фолиевой кислотой), % людей с гипергомоцистеинемией стал значительно ниже.

2.Генетических факторов (MTHFR).

3.Серьезных заболеваний почек (когда есть необходимость в диализе).

4.Приема лекарственных препаратов (фибраты, никотиновая кислота и пр.)

Чем опасен значительно повышенный уровень гомоцистеина в крови?

Высокий гомоцистеин оказывает атерогенное и протромботическое действие, он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)и тромбозов. При этом только лишь гомоцистеин сегодня не рекомендуют лечить и исследовать, так как многочисленные исследования показали, что даже при нормализации уровня гомоцистеина риск сердечно-сосудистых заболеваний не снижается.

Повышенный уровень гомоцистеина не является причиной бесплодия.

Что касается рецидивирующих спонтанных выкидышей и осложнений беременности (отслойка плаценты, преэклампсия), на сегодняшний день обследование на гомоцистеин не рекомендовано, так как данные о корреляции этих осложнений с повышенным уровнем гомоцистеина не убедительны.

Если рутинное обследование не рекомендовано ни одним серьёзным медицинским сообществом, значит с гомоцистеином все "несерьёзно": научная информация очень противоречива или ее недостаточно, чтоб сделать окончательные выводы, или научный анализ выявил очень слабую взаимосвязь.

На сегодняшний день только в одном случае рекомендуют обследование на гомоцистеин - гомоцистинурия – наследственное заболевание характеризующееся нарушением обмена метионина (диагноз обычно устанавливается в раннем детском возрасте).

Лечение гипергомоцистеинемии (которую по сути дела не нужно никому выявлять и лечить) заключается в дополнительном приеме фолиевой кислоты и витамина В12, плюс здоровый рацион: фрукты, овощи, молочные продукты с низким % жирности, ограничение потребления быстрых углеводов.

Лично я отдельное обследование на гомоцистеин не назначаю, все мои пациентки просто принимают фолиевую кислоту на этапе прегравидарной подготовки.

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