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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Нужен ли секс женщине

4.1т

Самое главное, о чем хочу сказать в самом начале, что я врач гинеколог и к вопросам о сексе у меня чисто медицинский, гинекологический подход. Моя задача рассказать вам о том, что секс должен быть защищённым, потому что никто не застрахован от ВИЧ и других инфекций, о том, что должна быть гигиена половых отношений, о том, что если секс причиняет боль - это не есть хорошо и нормально, о том, что для снижения либидо есть причины, на которые иногда можно влиять.

Это очень многогранная тема, которую можно рассматривать в разных аспектах, и мы ещё не раз к ней вернёмся.

И самое главное, это знание физиологических и анатомических норм нашего организма.

Основная мысль была такова: абсолютно НЕВАЖНО какие зоны вы стимулируете для достижения оргазма, и если вы не получаете его во время вагинального секса, а при стимуляции клитора, например, то это не считается отклонением, фригидностью или болезнью, это абсолютно нормальное явление.

Слышала вопросы в стиле "является ли секс обязательным и необходимым событием в жизни женщины, можно ли жить без секса?"

Конечно можно. Организм женщины устроен иначе, чем мужской, и если отсутствие секса или оргазма в вашей жизни НЕ причиняет вам никаких психологических страданий, то он не обязателен. Мы не заболеем и не умрем раньше, если будем жить без секса.

Другое дело, если секса нет или нет удовольствия от него, и вы в печалях и страданиях, здесь надо проблему решать, разбираться где и на каком этапе она существует. И часто проблема решается, если устраняются психологические блоки и появляется правильное понимание женской физиологии.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
женское здоровье
Объекты
Сексздоровье
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