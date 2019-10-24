"Нет стрессам и джинсам!" Супрун развенчала мифы о интимной женской проблеме

Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о важной болезни, беспокоящей многих женщин, — вагинальном кандидозе, который в быту называют "молочницей".

Соответствующий сообщение она разместила на своей странице в Facebook. По ее словам, одной из причин кандидоза может быть ношение тесного плотной одежды, например джинсов, футболок, или синтетического белья.

"Кандидоз означает, что вызвано это состояние дрожжевыми грибками рода Candida, в этом случае Candida albicans. Они являются обычным компонентом вагинальной микрофлоры у 20% женщин, и в норме грибки не причиняют дискомфорта, "знают свое место" и не размножаются сверх меры. Но иногда их становится слишком много, и женщина чувствует зуд, жжение, покраснение и трещины вульвы, боль при мочеиспускании или сексе, а еще нетипичные влагалищные выделения, похожие на творог", — рассказывает Супрун.

"Молочница" у женщин

Она отметила, что обычно развитие кандидоза провоцирует снижение общего или местного иммунитета во время беременности, приема гормональных контрацептивов, диабета, ВИЧ, химиотерапии, терапии кортикостероидами, или же длительного лечения антибиотиками (в течение нескольких недель). Правда, для появления "молочницы" бывает достаточно и пережитого стресса — как следствие, выделение кортизола и адреналина способствуют развитию инфекций мочеполовых путей.

Кроме этого, некоторые женщины развивают также аллергическую реакцию на кандид, поэтому лечение только противогрибковыми препаратами не дает должного эффекта. Еще одной причиной кандидоза может быть ношение тесной плотной одежды, например джинсов, леггинсов, или синтетического белья, что не отводит влагу.

Относительно же лечения "молочницы", то Супрун прежде всего советует обратиться к соответствующему врачу, а не пытаться решить проблему рекомендациями в Интернете.

При этом она рассказала о том, как можно предотвратить кандидоз. В частности, она дала такие советы:

Носите хлопковое белое белье . Другие типы тоже можно и иногда даже нужно, но недолго.

Если заметили, что спортивная одежда или джинсы вызывают дискомфорт или усиленные выделения, то попробуйте их некоторое время не надевать.

Носите чулки и гольфы вместо колготок.

Дисбиоз вагинальной микрофлоры могут вызвать вагинальные дезодоранты, ежедневные прокладки, которые нарушают отвод влаги, и мыльные "бомбочки" для приема ванны.

Куннилингус или мастурбация со слюной являются факторами риска повторяющихся кандидозов, ведь слюна имеет щелочную среду (а слизистая влагалища и вульвы — кислую), а также содержит лизоцим, фермент с бактерицидными свойствами.

Старайтесь управлять стрессом. Это означает изменение отношения к вещам, что с вами происходят. Возможно, не все они стоят переживаний, выделения кортизола, адреналина, снижения врожденного иммунитета, набора веса и кандидоза.

Не лечитесь антибиотиками без назначения, а если да — допейте курс полностью, а не прекращайте, как только стало лучше.

В настоящее время нет подтверждений мифа, что кандидоз вызывают сладости или дрожжи в хлебе, пиве.

В конце Супрун поделилась несколькими ссылками на подробные протоколы лечения "молочницы". В них также описан ход действий в случае осложненных или повторяющихся кандидозов. И они не подходят для самолечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ексочильниця МОЗ Украины Ульяна Супрун рассказала, что самый действенный метод борьбы с раком молочной железы - профилактический, поэтому всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать грудь. А вот женщинам старше 50 лет стоит раз в 2 года проходить маммографические обследования.

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