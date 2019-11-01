"Не ставит на паузу активную жизнь": Супрун развеяла мифы о беременности

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала мифы о запретах, предубеждениях и предрассудках во время беременности.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook со ссылкой на врача-гинеколога и блогера Наталью Лелюх, объяснив по пунктам, что можно и что запрещено в этот период жизни женщины.

"Только женщина сообщает, что беременна, вокруг сразу появляются немало желающих дать советы. Все уверены, что лучше знают, что есть, сколько спать и главное – чего нельзя делать во время беременности. И часто это подвергает будущих родителей на шквал народных предрассудков, предубеждений и обращений к недоказуемой медицине", – отметила Супрун.

Беременность BBC.com

Она подчеркнула, что "беременность автоматически не ставит на паузу активную жизнь, занятия спортом или полноценное питание".

Так, по словам Супрун, во время беременности можно и нужно:

заниматься спортом. Противопоказания: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемый давление.

полноценно питаться. Избегать сладкого, копченого и жареного, следовать советам относительно сбалансированного питания, достаточно пить и не переедать.

летать самолетом, если нет личных противопоказаний. Но необходимо учитывать, что большинство авиакомпаний не берут на борт пассажирок после 36 недели беременности.

Главные запреты в особый период жизни женщины:

алкоголь;

курение;

самолечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун объяснила, кто и когда должен вакцинироваться против дифтерии, а также к какому врачу необходимо обратиться.

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