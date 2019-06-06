Названы лекарства, которые могут вызывать выкидыши и родовые дефекты

В медицинских препаратах, в которых содержится алкалоид винпоцетин, могут вызывать выкидыши и родовые дефекты.

Данное вещество добывается из листьев барвинка и применяется во множестве безрецептурных пищевых добавок, передает Daily Mail.

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщили, что винпоцетин содержится в препаратах, которые продвигаются в качестве средств борьбы с потерей памяти и лишним весом.

Последние исследования на животных показали, что даже в малых дозах винкамин связан с уменьшением массы тела новорожденных и повышенной вероятностью выкидышей. Именно поэтому представители FDA призвали планирующих забеременеть и уже ожидающих ребенка женщин избегать употребления данного ингредиента.

Эксперты отметили, что результаты экспериментов особенно тревожны, поскольку существует большое количество продуктов с винпоцетином, которые доступны для женщин детородного возраста.

Рождение ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование ученых показало связь между тошнотой во время беременности у матерей и умственными способностями детей.

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