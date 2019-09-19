Назван контрацептив, способный уберечь от рака

Внутриматочная спираль (ВМС) снижает риск развития рака яичников на 15-32% независимо от того, гормональная она или нет.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо, пишет Daily Mail. Все дело в том, что спираль борется с высоким уровнем эстрогена – гормона, который увеличивает риск рака молочной железы и яичников.

При этом ученые пока не смогли ответить на вопрос, как долго спираль должна оставаться в матке женщины для достижения нужного эффекта.

Внутриматочная спираль Иллюстрация

Также остается неизвестным механизм, с помощью которого это достигается.

Отметим, что рак яичников еще называют "тихим убийцей", поскольку в 80% случаев он диагностируется на поздних стадиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван самый опасный продукт, который вызывает рак.

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