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"Настоящее чудо": в Москве женщина с "маткой-сердцем" родила близнецов

5.7тЧитать новость на украинском

В Москве женщина с уникальной аномалией родила близнецов. Еще несколько лет назад врачи сообщили ей, что из-за строения внутренних органов у нее никогда не получится забеременеть.

От рождения у пациентки вместо одной матки было две сросшихся, при этом они по форме напоминали сердце. 39-летняя москвичка никогда не надеялась на рождение детей, однако ей все таки удалось забеременеть, пишет издание "МК"(фото 18+).

"С помощью кесарева сечения специалисты помогли родиться разнополым близнецам: Евгению и Варваре. Беременность пациентки с такой особенностью называют настоящим чудом", — отметили журналисты.

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Оба малыша и их мама здоровы, а роды прошли без осложнений. Сама женщина сообщила, что в будущем хочет завести еще детей.

Как писал OBOZREVATEL, на Филиппинах родилась девочка, у которой вместо четырех сформировались шесть конечностей. Мать девочки во время беременности ждала близнецов, однако один эмбрион поглотил второго.

Читайте все новости по теме "Беременность" на OBOZREVATEL.

Тема
Беременность
Место
Россия
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