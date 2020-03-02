Вопрос сохранения фертильности у молодых женщин, больных раком, является серьезной проблемой для медиков. Однако французским ученым удалось совершить настоящий прорыв, проведя успешное ЭКО пациентке с гормонозависимым раком молочной железы.

"Это чудо! Такая новость претендует на награду и звание "прорыв в репродуктологии!", – написала у себя в Facebook акушер-гинеколог Наталья Лелюх, ссылаясь на публикацию в научном журнале Annals of Oncology.

Эксперт также описала, в чем состоит суть прорыва.

"Яйцеклетки, которые являются половинкой будущего человека созревают в яичниках женщины. Для осуществления рутинного колдовства появления ребенка вне тела женщины принимали зрелую яйцеклетку, или помогали искусственно вызреть сразу нескольким яйцеклеткам, и их забирали, для проведения "свидания" под наблюдением генетика. То есть зрелую (важное слово) яйцеклетку сочетали со сперматозоидом и получали эмбрион", – объяснила врач.

Сохранения фертильности у больных раком женщин - серьезная проблема для медиков Событие

Также, по ее словам, был описан случай, когда перед операцией по поводу рака у женщины удалили ткань яичника, после сложного лечения ее обратно подшили в брюшную полость женщины, простимулировали – получили зрелую яйцеклетку, а дальше процесс проходил по уже известному сценарию: делали ее забор из тела женщины, "знакомили" со сперматозоидом, после чего рождался долгожданный ребенок.

"Французским же медиками удалось достичь "созревания" яйцеклетки вне тела мамы. Поскольку для этого женщина должна принимать определенное гормональное лечение и на это необходимо время", – написала Лелюх, отметив, что, когда речь идет о раке, прием гормональной стимуляции и промедление могут быть опасными.

"У французов получилось! Они сообщают о заборе яйцеклеток у женщины с гормонозависимым раком молочной железы. Незрелые яйцеклетки были успешно доведены до зрелости в лабораторных условиях. Их заморозили (пока женщина лечила рак), затем разморозили, также успешно, а далее по знакомому сценарию - свидание, эмбрион, подсадка, рождение ребенка", – подытожила гинеколог.

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