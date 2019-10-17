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/ Гинекология

Молодая украинка умерла после простейшей операции

5.2т Читать материал на украинском

В Черновцах скончалась 37-летняя Наталья Винник после несложной гинекологической операции.

Родственники обвинили в смерти женщины врачей, ведь утром она сама пошла в больницу. А через несколько часов родным сообщили о гибели, сообщает ТСН.

"Они сказали, что так бывает и сестра умерла во время процедуры", – рассказала сестра погибшей Людмила Козак.

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Врачи заявили, что версий гибели женщины – несколько.

"Версии – это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет лишний раз уточнить, что стало причиной смерти, то сказали: резко упало давление. Две разные версии в течение такого малого отрезка времени", – сообщил муж сестры погибшей Виталий Козак.

Женщина обратилась к врачам, потому как не могла забеременеть.

Врачи говорят, что у пациентки остановилось сердце. Гистероскопия под общим наркозом была успешной, а женщине стало плохо уже после нее.

"Хирург, который оперировал – врач первой категории, анестезиолог – заведующий отделения. К сожалению, любое несложное вмешательство несет определенные риски и осложнения. После операции внезапно имела место остановка сердца, в дальнейшем – отек легких. Реанимационные мероприятия были, увы, безуспешными", - говорит и.о. главного врача Черновицкого роддома №1 Василий Ринжук.

В полиции по заявлению родственников открыли уголовное производство о ненадлежащем исполнения медиками своих обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковске в больнице во время родов умерла женщина.

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