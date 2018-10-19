Причина тошноты и рвоты при беременности неизвестна.

Теории:

- Психологические факторы.

- Гормональные изменения.

- Заболевания ЖКТ.

- Helicobacter pylori.

- Другие: недостаток цинка, изменения в вегетативной нервной системе, генетические факторы.

Среднее начало симптомов на 5-6 неделе, достигает максимума в 9 неделе и обычно уменьшается на 16-20 неделе беременности; однако симптомы могут продолжаться до третьего триместра у 15-20% женщин и до родов у 5%.

Подход к лечению:

Перекус перед тем, как встать с постели и в течение ночи (например, крекеры).

Пищу следует употреблять медленно и в небольших количествах каждые 1-2 часа.

Чай с мятой перечной или мятные конфеты.

Имбирь.

Жидкости употребляются за 30 минут до или после твердой пищи. Лучше переносятся, если они холодные, прозрачные и газированные или кислые (например, лимонад) и принимаются в небольших количествах с использованием трубочки.

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Избегать: душных комнат, резких запахов, жары, влажности, шума, мерцающего света, отсутствия отдыха. Не лежать сразу после еды и на левом боку.

Холодные продукты переносятся лучше, чем горячие, потому что они имеют меньше запаха и требуют меньше времени на приготовление.

Чистка зубов после еды, выплевывание слюны и частое полоскание рта могут быть полезными.

Психотерапия и акупунктура.

Препаратов железа следует избегать (вызывает раздражение желудка и может спровоцировать тошноту и рвоту) и поливитаминов с железом.

Медикаментозное лечение:

1 этап. Пиридоксин (витамин B6) - от 10 до 25 мг каждые 6-8ч; максимальная доза 200 мг / сут.

2 этап. Доксиламин сукцинат и пиридоксин сочетание.

3 этап. Если рвота сохраняется, но нет обезвоживания - дифенгидрамин (димедрол) от 25 до 50 мг перорально каждые 4-6 часов.

4 этап. Женщины, которые обезвожены, должны получать внутривенные жидкости.

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