Коронавирус при беременности: будущие мамы в особой группе риска

Сообщение о вторжении нового коронавируса COVID-19 в Украину вызвало новую волну переживаний. Так, с выявлением первого случая в Черновцах более остро встал вопрос его профилактике, а также о том, кому больше всего опасности он несет.

Как говорили эксперты MedOboz, в особую группу риска входят дети, у которых еще иммунитет не сформировался полноценно, а органы и системы только развиваются, а также пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, у которых иммунитет и организм в целом ослаблены рядом нарушений.

Кроме того, как стало известно, вирус может нести угрозу и беременным. Как говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в организме беременных женщин происходят иммунологические и физиологические изменения, которые могут сделать их более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям, включая COVID-19.

Кроме того, на основе анализа данных по другим респираторным инфекциям (в частности тяжелый острый респираторный синдром (коронавирус SARS), ближневосточный респираторный синдром (коронавирус MERS) и грипп) будущие мамы также могут подвергаться риску тяжелых осложнений или смертности по сравнению с населением в целом.

Вместе с тем эксперты добавили, что данных о риске развития неблагоприятных исходов беременности при перенесении COVID-19 пока не имеется. Однако подчеркнули, что потеря беременности, включая выкидыш и мертворождение, наблюдалась в случаях заражения другими родственными коронавирусами (опять же, SARS-CoV и MERS-CoV). Кроме того, высокая температура в течение первого триместра беременности может увеличить риск некоторых врожденных пороков.

Коронавирус может нести угрозу и маме, и малышу Вести

Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG) опубликовал доклад, в котором говорится, что к настоящему времени еще нет конкретных рекомендаций для беременных женщин относительно оценки или лечения COVID-19.

"Неблагоприятные исходы (например, преждевременные роды) также были зарегистрированы среди беременных, перенесших COVID-19. Однако эта информация основана на ограниченных данных, и неясно, были ли эти исходы связаны с материнской инфекцией. В настоящее время неясно, может ли COVID-19 передаваться трансплацентарным путем к плоду. Было несколько необоснованных сообщений о том, что младенцы дали положительный результат на вирус вскоре после рождения, но для подтверждения того, как были заражены эти дети, и может ли вирус передаваться во время беременности, необходимы проверенные данные. В ограниченном количестве недавних случаев младенцев, рожденных от матерей, инфицированных COVID-19, опубликованных в рецензируемой литературе, ни один из младенцев не дал положительный результат на COVID-19", - говорится в докладе.

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