Недавно у меня на приеме побывали молодая мама с 6-месячным малышом на руках. Ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, в связи с чем у молодой женщины возникло множество вопросов.

Кесарить или не кесарить - вот в чем вопрос

Прямо по Шекспиру. Сегодня у будущих мамочек есть право выбора способа родоразрешения. Многие, страшась боли и непредсказуемого развития событий, сознательно выбирают кесарево сечение. Чик - и готово. Спешу предупредить всех, что это - НЕ естественный процесс, который в будущем может иметь самые негативные последствия как для женщины, так и для ее малыша.

Другие врата

Проходя по родовым путям, ребенок успевает подготовиться ко входу в другой мир. Его череп получает возможность для моделирования, стимулирующего впоследствии правильное окостенение. Физиологический паттерн - это некий двигательный шаблон, дающий возможность в процессе естественных родов избавиться малышу от полученных в ходе беременности и появления на свет напряжения, стресса. У "кесарят" такого механизма нет, поэтому их витальность (жизнестойкость) будет крайне низкой.

Как аукнется, так и откликнется

В данном случае откликнуться может как для малыша, так и для его мамы. Дети, рожденные путем кесарева сечения, требуют к себе большего внимания, они беспокойны и не дают покоя родителям ни днем, ни ночью. В организме женщины могут возникнуть гормональные сбои, спайки в тканях. Остеопатическая помощь, оказанная в первые дни после рождения, способна существенно облегчить симптомы негативных последствий, избавить семью от дискомфорта.

После нескольких сеансов у моих пациентов - мамы и сына - наладился сон. У женщины исчезли боли в органах малого таза, послеоперационный рубец стал значительно мягче.