Не проходит ни одного приемного дня без вопросов о ВПЧ.

Итак, начну с того, что во всем мире вирус папилломы человека НЕ ЛЕЧАТ.

Эффективного лечения от вируса не существует и если бы оно было, я бы первая его назначала!

Но у нас все куда интереснее.

Женщины, не ведитесь.

"Лекарство поможет вам снизить вирусную нагрузку", "поможет иммунной системе быстрее справиться с вирусом".

Это все красивые сказки коммерчески заинтересованных лиц, не более того.

Наилучший способ защиты от ВПЧ-инфекции - это вакцинация.

Прививка может предотвратить инфицирование ВПЧ. Вакцина защищает от высокоонкогенных типов ВПЧ, которые являются наиболее распространенной причиной предраковых заболеваний и рака шейки матки (16 и 18 тип), и генитальных кондилом.

Вакцинироваться должны и девочки, и мальчики.

Вакцинация имеет наибольшую эффективность, если проводится ДО начала половой жизни.

Идеальный возраст - 11 - 12 лет, но прививку можно делать и раньше (с 9 лет), и после 25. Просто от возраста зависит количество необходимых доз – 2 для детей до 14 лет или 3 - для вступивших в половую жизнь людей.

Прививка от ВПЧ не вызывает бесплодие! Это очередная "утка" в сети, кому-то скучно живется.

А также прививка не освобождает вас от необходимости проходить ежегодный скрининг.