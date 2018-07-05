Не проходит ни одного приемного дня без вопросов о ВПЧ.
Итак, начну с того, что во всем мире вирус папилломы человека НЕ ЛЕЧАТ.
Эффективного лечения от вируса не существует и если бы оно было, я бы первая его назначала!
Но у нас все куда интереснее.
Женщины, не ведитесь.
"Лекарство поможет вам снизить вирусную нагрузку", "поможет иммунной системе быстрее справиться с вирусом".
Это все красивые сказки коммерчески заинтересованных лиц, не более того.
Наилучший способ защиты от ВПЧ-инфекции - это вакцинация.
Прививка может предотвратить инфицирование ВПЧ. Вакцина защищает от высокоонкогенных типов ВПЧ, которые являются наиболее распространенной причиной предраковых заболеваний и рака шейки матки (16 и 18 тип), и генитальных кондилом.
Вакцинироваться должны и девочки, и мальчики.
Вакцинация имеет наибольшую эффективность, если проводится ДО начала половой жизни.
Идеальный возраст - 11 - 12 лет, но прививку можно делать и раньше (с 9 лет), и после 25. Просто от возраста зависит количество необходимых доз – 2 для детей до 14 лет или 3 - для вступивших в половую жизнь людей.
Прививка от ВПЧ не вызывает бесплодие! Это очередная "утка" в сети, кому-то скучно живется.
А также прививка не освобождает вас от необходимости проходить ежегодный скрининг.
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