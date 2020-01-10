Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гинекология

Как можно облегчить боль при родах

533
Читать материал на украинском

Не бывает двух одинаковых родов, также как и не бывает двух женщин с одинаковой степенью родовой боли. Прошу всех советчиков и "осуждателей" других женщин, которым может быть больно не так, как было больно вам, перечитать мое первое предложение тысячу раз и еще столько же раз подумать, прежде чем рассуждать о чем-то или кому-то что-то советовать.

Как можно снизить болевые ощущения во время родов?

Терпеть? Дышать? Массаж, ванна, душ? Сделать "эпидуралку"? Лучшее – это то, что подходит вам и то, что вы для себя выбираете! Ваш выбор зависит от ваших личных предпочтений, культурных или религиозных убеждений, технических возможностей лечебного учреждения, в котором вы рожаете, уровня подготовки и профессионализма врача акушера-гинеколога и анестезиолога, степени родовой боли и вашего личного желания ее облегчить.

Не нужно ни на что "настраиваться" или чего-то бояться, нужно подумать о различных вариантах заранее собрать достоверную информацию и обсудить это "с собой", с вашим лечащим врачом, а также с врачом анестезиологом, если потребуется.

Новости
Лучший способ контрацепции

Есть много немедикаментозных методов облегчения родовой боли, к ним относятся:

  • дыхательные техники;

  • метод Брэдли – можете о нем почитать, подчеркивает естественный подход к рождению и активное участие отца ребенка в качестве "тренера" по родам;

  • свободное положение в родах: ходьба, перемещение, изменение положения тела;

  • поддержка профессионалов (доула, акушерка) и/или любимого/родного человека (муж, мама, сестра);

  • массаж поясницы, ног;

  • использование пакетов со льдом или грелок на область поясницы или другие части тела;

  • акупунктура и точечный массаж;

  • прослушивание музыки;

  • погружение в воду – душ, ванна;

  • визуализация – представление себя в каком-нибудь приятном месте, например, на пляже или в лесу.

Новости
Что такое тонкий эндометрий: основные причины
Обезболивание родов

Обезболивание родов

Иллюстрация

Эти все методы направлены на отвлечение от боли, "переключение" вашего внимания на другие вещи.

По мере прогресса родов маточные сокращения становятся сильнее и чаще. Некоторые женщины могут выбирать медикаментозные методы обезболивания во время родов, есть они этого хотят. Это законное право женщин, живущих в 21 веке.

Золотым стандартом является эпидуральная анестезия. Она имеет свои преимущества и недостатки, а также побочные эффекты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Белоконь Ольга Белоконь
Темы
Беременность и роды Здоровье
Тег
женщины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости