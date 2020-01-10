Как можно облегчить боль при родах

Не бывает двух одинаковых родов, также как и не бывает двух женщин с одинаковой степенью родовой боли. Прошу всех советчиков и "осуждателей" других женщин, которым может быть больно не так , как было больно вам, перечитать мое первое предложение тысячу раз и еще столько же раз подумать, прежде чем рассуждать о чем-то или кому-то что-то советовать.

Как можно снизить болевые ощущения во время родов?

Терпеть? Дышать? Массаж, ванна, душ? Сделать "эпидуралку"? Лучшее – это то, что подходит вам и то, что вы для себя выбираете! Ваш выбор зависит от ваших личных предпочтений, культурных или религиозных убеждений, технических возможностей лечебного учреждения, в котором вы рожаете, уровня подготовки и профессионализма врача акушера-гинеколога и анестезиолога, степени родовой боли и вашего личного желания ее облегчить.

Не нужно ни на что "настраиваться" или чего-то бояться, нужно подумать о различных вариантах заранее собрать достоверную информацию и обсудить это "с собой", с вашим лечащим врачом, а также с врачом анестезиологом, если потребуется.

Новости Лучший способ контрацепции

Есть много немедикаментозных методов облегчения родовой боли, к ним относятся:

дыхательные техники;

метод Брэдли – можете о нем почитать, подчеркивает естественный подход к рождению и активное участие отца ребенка в качестве "тренера" по родам;

свободное положение в родах: ходьба, перемещение, изменение положения тела;

поддержка профессионалов (доула, акушерка) и/или любимого/родного человека (муж, мама, сестра);

массаж поясницы, ног;

использование пакетов со льдом или грелок на область поясницы или другие части тела;

акупунктура и точечный массаж;

прослушивание музыки;

погружение в воду – душ, ванна;

визуализация – представление себя в каком-нибудь приятном месте, например, на пляже или в лесу.

Обезболивание родов Иллюстрация

Эти все методы направлены на отвлечение от боли, "переключение" вашего внимания на другие вещи.

По мере прогресса родов маточные сокращения становятся сильнее и чаще. Некоторые женщины могут выбирать медикаментозные методы обезболивания во время родов, есть они этого хотят. Это законное право женщин, живущих в 21 веке.

Золотым стандартом является эпидуральная анестезия. Она имеет свои преимущества и недостатки, а также побочные эффекты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся