Да-да, вы не ослышались, а я не описалась - сегодня речь пойдет о том, что надо знать, но не у кого спросить.
Интимная гимнастика - это упражнения, которые воздействуют на группу мышц тазового дна (да, влагалища и ануса тоже). И это не просто упражнения Кегеля, где вам предлагают сжимать и разжимать “вход”, речь о глубоком слое мышц.
Кстати, у француженок интимная гимнастика входит в медицинский полис и настоятельно рекомендуется с 22 лет!
И зачем же тренировать интимные мышцы? Какой от этого толк, кому это нужно и нужно ли вообще?
Обязательно!!!
Правильная, мягкая, нетравматичная интимная гимнастика помогает корректировать:
опущение органов малого таза 1-2 степени;
опущение стенок влагалища;
стрессовое недержание мочи;
восстанавливает и улучшает гормональный фон;
развитие мышц тазового дна ускоряет наступление беременности и помогает благополучному родоразрешению без разрывов;
быстрое восстановление после родов тонуса мышцам влагалища;
гарантирует оргазмы в сексуальной жизни;
о качественном улучшении интимной жизни и отношений с партнером ходят легенды.
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