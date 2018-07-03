Да-да, вы не ослышались, а я не описалась - сегодня речь пойдет о том, что надо знать, но не у кого спросить.

Интимная гимнастика - это упражнения, которые воздействуют на группу мышц тазового дна (да, влагалища и ануса тоже). И это не просто упражнения Кегеля, где вам предлагают сжимать и разжимать “вход”, речь о глубоком слое мышц.

Кстати, у француженок интимная гимнастика входит в медицинский полис и настоятельно рекомендуется с 22 лет!

И зачем же тренировать интимные мышцы? Какой от этого толк, кому это нужно и нужно ли вообще?

Обязательно!!!

Правильная, мягкая, нетравматичная интимная гимнастика помогает корректировать: