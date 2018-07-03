МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитологВсе статьи автора

Интимная гимнастика – зачем она нужна

530

Да-да, вы не ослышались, а я не описалась - сегодня речь пойдет о том, что надо знать, но не у кого спросить.

Интимная гимнастика - это упражнения, которые воздействуют на группу мышц тазового дна (да, влагалища и ануса тоже). И это не просто упражнения Кегеля, где вам предлагают сжимать и разжимать “вход”, речь о глубоком слое мышц.

Кстати, у француженок интимная гимнастика входит в медицинский полис и настоятельно рекомендуется с 22 лет!

И зачем же тренировать интимные мышцы? Какой от этого толк, кому это нужно и нужно ли вообще?

Обязательно!!!

Правильная, мягкая, нетравматичная интимная гимнастика помогает корректировать:

  • опущение органов малого таза 1-2 степени;

  • опущение стенок влагалища;

  • стрессовое недержание мочи;

  • восстанавливает и улучшает гормональный фон;

  • развитие мышц тазового дна ускоряет наступление беременности и помогает благополучному родоразрешению без разрывов;

  • быстрое восстановление после родов тонуса мышцам влагалища;

  • гарантирует оргазмы в сексуальной жизни;

  • о качественном улучшении интимной жизни и отношений с партнером ходят легенды.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анастасия КопроваАнастасия Копрова
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины