Готова или нет: как определить идеальное время для зачатия

Распознавание признаков овуляции может повысить шансы удачного зачатия.

О том, как определить готовность женского организма к оплодотворению, рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.

Врач поделилась несколькими способами, как подтвердить овуляцию.

Регулярность менструальных циклов:

женщины, у которых цикл длится 21-35 дней, в 99% случаев имеют регулярную овуляцию;

если длительность цикла составляет менее 21 или более 35-40 дней, овуляция происходит редко и нерегулярно.

Выделения из влагалища примерно в середине цикла, которые по цвету и консистенции напоминающие сырой яичный белок - признак приближающейся овуляции.

Может наблюдаться болезненность, чувствительность и набухание молочных желёз, это свидетельствует о выработке прогестерона желтым телом.

Наличие доминантного фолликула (15-25 мм), определенного при ультразвуковом исследовании (УЗИ).

Положительные тесты на овуляцию – однако достоверность результата составляет около 80%, то есть шанс получить отрицательный ответ даже при наличии овуляции.

Определение овуляции Иллюстрация

По мнению гинеколога, определить наличие овуляции можно и лабораторными методами. Например, сдать анализ крови на прогестерон за 7 дней до ожидаемой менструации. Но при нерегулярном цикле этот способ будет неэффективным.

Ранее MedOboz писал, что мужчины старше 45 лет менее фертильны, а их женщины имеют более высокий риск преэклампсии, гестационного диабета и преждевременных родов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!