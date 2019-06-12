Готова или нет: как определить идеальное время для зачатия

Распознавание признаков овуляции может повысить шансы удачного зачатия.
О том, как определить готовность женского организма к оплодотворению, рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.
Врач поделилась несколькими способами, как подтвердить овуляцию.
Регулярность менструальных циклов:
женщины, у которых цикл длится 21-35 дней, в 99% случаев имеют регулярную овуляцию;
если длительность цикла составляет менее 21 или более 35-40 дней, овуляция происходит редко и нерегулярно.
Выделения из влагалища примерно в середине цикла, которые по цвету и консистенции напоминающие сырой яичный белок - признак приближающейся овуляции.
Может наблюдаться болезненность, чувствительность и набухание молочных желёз, это свидетельствует о выработке прогестерона желтым телом.
Наличие доминантного фолликула (15-25 мм), определенного при ультразвуковом исследовании (УЗИ).
Положительные тесты на овуляцию – однако достоверность результата составляет около 80%, то есть шанс получить отрицательный ответ даже при наличии овуляции.
Определение овуляции
Иллюстрация
По мнению гинеколога, определить наличие овуляции можно и лабораторными методами. Например, сдать анализ крови на прогестерон за 7 дней до ожидаемой менструации. Но при нерегулярном цикле этот способ будет неэффективным.
Ловите сразу несколько методов подтверждения овуляции. Лайк мне за информацию❤️ ✅Регулярность менструальных циклов. ▪️Женщины, у которых цикл длится 21-35 дней, в 99% случаев имеют регулярную овуляцию. ▪️Если ваши циклы длятся менее 21 или более 35-40 дней, у вас менее 8 менструаций за 12 месяцев, овуляция у вас происходит, но редко и нерегулярно. ✅"Липкие, тягучие" прозрачные выделения из влагалища примерно в середине цикла, по цвету и консистенции, напоминающие сырой яичный белок, это еще один признак приближающейся овуляции. ✅Болезненность, чувствительность и набухание молочных желёз, ощущение "налитости", увеличение ее в размерах. Это свидетельство выработки прогестерона желтым телом и еще один вероятностный признак овуляции. ✅Наличие доминантного фолликула (15-25 мм) на УЗИ или желтого тела (отсутствие последнего накануне менструации не является признаком ановуляции). ✅Положительные тесты на овуляцию. Достоверность результата около 80%, то есть иногда даже при наличии овуляции тест может показать отрицательный результат, вероятность ошибки около 10-20%. ❓Как я люблю подтверждать наличие овуляции? ✅Сдачей анализа крови на прогестерон ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОЖИДАЕМОЙ МЕНСТРУАЦИИ. Наиболее объективный и достоверный метод. ▪️Значения прогестерона выше 3 свидетельствуют о недавней овуляции. ▪️Если результат меньше 3 - или не было овуляции, или промахнулись с днем. Иногда стоит повторить анализ через пару дней или сделать его еще раз в следующем менструальном цикле. ‼️КАКИЕ ТУТ ДОПУСКАЮТСЯ ОШИБКИ? ❌КОГДА У вас НЕРЕГУЛЯРНЫЙ МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ, месячные идут 4-6 раз в год, сдавать анализ крови на прогестерон БЕССМЫСЛЕННО. И так понятно, что ваши значения будут меньше 1, у вас нет регулярной овуляции. ❌Низкий прогестерон = дефицит прогестерона, из-за этого все проблемы. Дефицит надо восполнить, принимать прогестерон извне. Абсолютно неверное и безграмотное утверждение‼️ ✅Низкий прогестерон = отсутствие овуляции, надо понять, почему нет овуляции и определиться с тем, что делать дальше, исходя из ваших репродуктивных планов. Уровень прогестерона по сути дела не имеет никакого значения в такой ситуации. Продолжение в карусели👆🏻
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