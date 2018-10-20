Я поняла главное отличие гинекологов от андрологов/урологов: у гинекологов все женщины больные, а у андрологов все "мужики" здоровые (здесь должен быть шуточный смайлик, но мне как-то не смешно). Последнее время, какими бы не были показатели по спермограмме, звучит одна и та же фраза: "С такими данными беременность возможна".

Сегодня и в субботу (от субботы до сих пор опомниться не могу) был плотный приемный день и несколько пациенток обращались по поводу ненаступления беременности.

Хит был - серия спермограмм, в которых максимальная подвижность сперматозоидов составляла (а+b) - 16% (был результат 11%, 5%) и при этом гинеколог, видя такие результаты мужа (может, правда, делал вид, что видел), продолжал активно лечить здоровую женщину схемой из трех гормональных препаратов.

Женщины, как же мне больно за вас!

Пришел мужик, сделал одну спермограмму, пошел к одному врачу, тот сказал: "здоров". Больше по врачам не ходит, другого мнения не ищет.

Пришла женщина к гинекологу, один раз сдала гормоны, второй раз сдала гормоны, третий раз сдала гормоны, "а давайте еще генетику глянем, посмотрим, есть ли непереносимость глютена", "а может наследственные тромбофилии или мутации генов фолатного цикла, кариотип надо бы проверить". Обязательно посмотрим на содержание витамина Д и ферритина, а еще кальция, фосфора, цинка, меди, селена и магния, проверимся на глисты, сделаем УЗИ много раз, с первого раза все ведь можно не увидеть, вдруг потом все-таки "рассмотрим" полип, или хронический эндометрит, или "неполноценное" желтое тело, назначим поддержку гормональную (ну там КОК, или ЗГТ, вы же хотите беременеть - мы поможем вам всеми средствами этого не сделать). Потом обязательно сделаем биопсию эндометрия, массажем гинекологическим выровняем ваш "загиб" матки, назначим "простынь" из плацебо эффективных препаратов и очень важного гормона: прогестерона по "схеме".

Вообще, конечно, для меня тема бесплодия - больная. Я не могу помочь всем. Если бы это было под силу хоть кому-либо, репродуктивных клиник просто бы не существовало.

Но я не обманываю, не вожу за нос, если могу помочь с обследованием и лечением – всегда это делаю, если делать нечего – отправляю на инсеминацию или ЭКО. Зачем заниматься обманом, "залечиванием" здоровых женщин и отбирать у вас драгоценное время? Запас яйцеклеток не бесконечен!

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