"Это все от бедности": как в Украине зарабатывают суррогатные матери

Украинки, которые зарабатывают суррогатным материнством, получают менее $20 тысяч и часто живут в некомфортных условиях.

Кроме того, только за 2019 год в стране произошло около 10 случаев, когда ДНК ребенка и биологических родителей не совпадало. Все потому, что отдельного закона о суррогатном материнстве в Украине не существует, пишет hromadske.

По законодательству в Украине разрешено гестационное суррогатное материнство. То есть женщина только вынашивает ребенка и не имеет с ним генетического родства.

По словам директора Центра медицинского и репродуктивного права Сергея Антонова, качественные услуги в стране оказывают только в 10 клиниках. От этого страдают не только биологические родители, но и суррогатные матери.

Суррогатное материнство МК

Как рассказала 37-летняя Ирина из Лисичанска, которая стала суррогатной матерью, чтобы оплатить обучение дочери, за рождение ребенка она получила $13 500. С биологическими родителями ребенка женщина никогда не общалась, все происходило через агентов-посредников.

"Агентству выгодно, чтобы я не контактировала с биологическими родителями ребенка. Представьте, какой была бы их реакция, если бы они увидели эту квартиру? Они бы точно не платили деньги за это", – рассказала Ирина.

На последних месяцах беременности суррогатная мать должна переезжать из своего города в арендованную агенством квартиру. Это сделано для того, чтобы врачи могли следить за тем, как проходит беременность. И для женщины, если та не хочет разглашать о ней информацию.

Квартира суррогатной матери hromadske.ua

По договору жилье должно предоставить агентство, а оплатить - биологические родители. В киевской квартире Ирины, куда та собиралась переехать с сыном, оказались плесень и грибок, а также предупреждение о задолженности и отключении от системы электроснабжения.

Квартира суррогатной матери hromadske.ua

"Я бы себя значительно лучше чувствовала, если бы осталась дома в тепле, уюте и рядом с детьми. А тут у меня даже давление начало повышаться", – рассказала женщина.

Квартира суррогатной матери hromadske.ua

Квартира суррогатной матери hromadske.ua

По словам еще одной суррогатной матери Ольги, женщины идут на эти программы, чтобы заработать на лучшую жизнь для собственных детей. На деньги с уже второй беременности она откроет кафе.

"Это все стереотип, что суррогатная мать - сразу из села, без образования и работы. В большинстве случаев женщина соглашается на это, ради приобретения жилья. Никто на шубу или крутую тачку не зарабатывает", – рассказала 27-летняя киевлянка Марина. Она на пятом месяце беременности.

Дважды в месяц женщина проходит обследование в частной клинике от агентства, иногда общается с биологическими родителями, ежемесячно они присылают ей средства - $350.

Для нее это суррогатное материнство - работа и возможность приобрести собственное жилье. За рождение ребенка женщина должна получить $15 500. "Это все от бедности", – говорит она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министерство здравоохранение Украины опубликовало цены на медицинские услуги. Это те суммы, которые получат лечебные учреждения из бюджета страны за оказанную помощь. Такое новшество – второй этап медицинской реформы.

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