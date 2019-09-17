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/ Гинекология

"Еще забеременеете!" Киевлянка ужаснула рассказом о популярной "женской" клинике

1.7т Читать материал на украинском

Киевлянка, которая 10 лет не могла забеременнеть, рассказала о своем печальном опыте лечения в одной из самых популярных клиник в стране, которые занимаются подобными проблемами.

Речь идет о киевской "Исиде". "Сразу скажу, еще пару лет назад это была чудесная клиника во всех смыслах, но год назад от них ушел предпоследний хороший Специалист и Человек", – написала Елена Суетова на своей странице в Facebook.

По словам женщины, ей все-таки помогли забеременеть, даже без произведения процедуры ЭКО, однако после этого она столкнулась с хамством и настоящий "разводняком" на деньги.

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Помимо того, что женщине настоятельно рекомендовали сдавать все анализы и делать обследования именно в этой клинике по завышенным ценам, она еще попала в весьма странную ситуацию с одним из важных показателей. Результатов анализа она не могла добиться на протяжении двух недель.

"На вторую неделю, не получив результатов скрининга, опять звоню с просьбой выслать мне мои же результаты скрининга. Опять грубость в ответ. Выяснения, оплатила ли я их. Говорю, что пакет скринингов оплатила. Через время выслали. Читаю и холодею: высокий риск синдрома... И в тексте: в случае чего, позвоните генетику", – рассказала женщина.

Затем ей порекомендовали провести рискованную процедуру в этой же клинике, не уточнив, что есть весьма безопасная альтернатива.

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"Ну, синдром. Еще забеременеете. Не волнуйтесь"... Понимаете, они не ценят ни жизнь ребенка, ни нервы матери", – пояснила Елена отношение к пациентам.

После этого случая она обратилась в другую клинику, после чего тест показал, что ее ребенок здоров. Он благополучно родился в срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Яна Осадчая, которая борется с раком, поразила подробностями о коррупции и равнодушном отношении к больным в онкоклиниках Киева.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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