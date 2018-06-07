О таком диагнозе слышала едва ли не каждая третья женщина.

Итак, раскроем карты. В шейке матки есть 2 вида эпителия: плоский и цилиндрический.

Между этими 2 видами эпителия есть граница (то место, где один эпителий встречается с другим) и она называется ЗОНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.

Эта граница между двумя эпителиями определяется по резкому контрасту между темно-красным эндоцервиксом и белым участком метаплазии (метаплазия, несмотря на такое страшное звучание, это абсолютно нормальный процесс в шейке матки - превращение незрелых клеток в тот или иной вид эпителия).

Так вот, эта зона трансформации может иметь различное расположение!

Да, в большинстве случаев она находится в области зева, но все остальное также является вариантом нормы! ТО есть, она в НОРМЕ может находиться в ЛЮБОМ месте на влагалищной части шейки матки.

У 5% женщин она выходит ЗА пределы шейки матки на ВЛАГАЛИЩЕ.

У 25% женщин эта граница находится в КАНАЛЕ шейки матки.

Почему-то, зачем-то, многим врачам хочется и они считают, что если зона трансформации находится НЕ на уровне внутреннего зева, а в любом другом месте на поверхности шейки, то это патология, это эрозия и шейку срочным образом нужно "прижигать", "замораживать", потому что это рак, предрак и прочие глупости.

На самом деле чаще всего это лишь эктропион (эктопия), которая не требует никакого лечения (за редким исключением, когда имеются контактные кровянистые выделения).

Таким образом, 99% абсолютно ЗДОРОВЫХ женщин с абсолютно НОРМАЛЬНОЙ шейкой матки получают абсолютно ненужное, бесполезное вмешательство, которое само по себе чревато различными осложнениями и последствиями.

Когда действительно может быть показано хирургическое лечение шейки матки?

Если есть изменения по результатам ПАП-теста/кольпоскопии/биопсии.

То есть у вас должно быть минимум 2 бумажки: заключение ПАП-теста и заключение гистологического исследования, если проводилась биопсия.

"На глаз, нос или ухо" окончательный диагноз не ставится.

Но самые важные факты, которые вы должны знать, что такого самостоятельного диагноза не существует. Сама по себе эрозия встречается крайне редко и это лишь симптом/следствие травмы (тампоном, зеркалом, пессарием), инфекции (трихомоноза, вируса герпеса и пр.).

Если причина не в травме и не в инфекции - тогда из участка эрозии берется БИОПСИЯ. Это исследование даст точный ответ, какого характера это образование.

Если говорить о реальных, нормальных, принятых во всем мире терминах, какие могут быть диагнозы, цитологические заключения?

NILM (отрицательные результаты в отношении интраэпителиальных и злокачественных поражений);

Интраэпителиальные поражения низкой степени злокачественности (LSIL - CIN 1) - чаще всего нужно лишь наблюдение;

Высокой (HSIL - CIN 2, СIN 3, рак in situ) степени злокачественности - проводится кольпоскопия, биопсия и лечение в зависимости от результатов;

Атипичные клетки плоского эпителия (ASC-US и ASC-H);

Атипичные клетки железистого эпителия (AGC-US/AGС).

Если у вас нет подобных цитологических заключений, говорить не о чем. Никакая эрозия не является диагнозом и не может быть поводом для хирургического лечения шейки матки.