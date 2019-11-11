Экстренная контрацепция не спасет: медики развенчали миф

По статистике, 0,6-2,6% женщин, принимающих таблетки экстренной контрацепции после незащищенного секса, все равно беременеют.

Так, Рейчел (имя изменено) забеременела после того, как ее изнасиловали, несмотря на то, что она приняла таблетку экстренной контрацепции тот же вечер в пределах медицинской помощи, оказанной ей после приступа, пишет BBC.

"Когда через два месяца я узнала, что беременна, это стало для меня полным шоком, – сказала она. – Мне даже в голову не пришло, что это вообще могло произойти".

Самый эффективный метод контрацепции – внутриматочная спираль 4mama.ua

Как заметила женщина, она даже не была проинформирована, что таблетка может не и помочь.

"Я вообще не помню, чтобы тогда речь шла о том, что это может быть неэффективным", – отметила она.

Активно обсуждать вопрос экстренной контрацепции начали после того, как автор сайта Refinery29 поделилась своей историей о том, как она забеременела несмотря на прием таблеток и соблюдения инструкций.

Когда таблетки экстренной контрацепции могут быть неэффективными?

Большое влияние на эффективность таблеток имеет менструальный цикл. В частности, если овуляция состоялась перед тем, как вы приняли таблетку, и вы были фертильные во время незащищенного полового акта, она не защитит от беременности. В зависимости от типа таблеток экстренной контрацепции – их два: левоноргестрел и улипристалу ацетат. Левоноргестрел следует принять в течение 72 часов (три дня) после незащищенного секса. Улипристалу ацетат необходимо принять в течение 120 часов (пять дней). К слову, по статистике, беременеют две из каждых 100 женщин, которые употребляют улипристалу ацетат, и 0,6-2,6% женщин, использующих левоноргестрел. На эффективность таблеток влияют лекарства, которые вы можете принимать. Среди них – некоторые лекарства от ВИЧ, эпилепсии, а также безрецептурный растительное средство зверобой, который иногда принимают для лечения легких расстройств настроения. Еще ​​один важный момент – вес женщины. У женщин с большим весом выше риск забеременеть после их приема, говорит она.

"И речь идет даже не об избыточном весе", – отметила доктор Кэролайн Купер, специалист по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья.

Недостаточная осведомленность о действии таблеток

Хотя инструкции к таблеткам экстренной контрацепции содержат информацию о том, что действие лекарств основана на задержке овуляции, на нее, как и на что-либо, написанное мелким шрифтом, легко не обратить внимание. Инструкция также прямо не говорит о том, что эффективность таблеток зависит от того дня менструального цикла.

Кроме того, в аптеке или клинике по вопросам сексуального здоровья не всегда считают нужным указать женщинам, что на эффективность таблеток экстренной контрацепции влияет их менструальный цикл.

"Я думаю, что это должны делать, – сказала доктор Купер и добавила, что хотя фармацевты обычно хорошо знают, как работает экстренная контрацепция," если они заняты, то могут не углубляться во все эти подробности ".

Какие есть альтернативы?

Другой доступный метод экстренной контрацепции – это медная ВМС (внутриматочная спираль), установлена ​​в течение первых пяти дней после незащищенного полового связи. Если таблетки задерживают овуляцию, ВМС предотвращает имплантацию оплодотворенной яйцеклетки на слизистую оболочку матки и имеет эффективность 99%.

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Ребекка Пикерилл, медсестра по вопросам сексуального здоровья в клинике под патронатом благотворительной организации Brook, занимается сексуальным здоровьем молодых людей, говорит, что их работники всегда предлагают ВМС как "золотой стандарт".

Д-р Купер говорит, что никогда не видела, чтобы ВМС была неэффективной как средство экстренной контрацепции.

"Я, конечно, видела женщин, которые употребляли таблетки экстренной контрацепции, беременели, делали аборт, а потом приходили ко мне, чтобы установить спираль, и были в ярости, что никто не предложил им этот вариант сразу", – добавила она.

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