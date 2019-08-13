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/ Гинекология

Для диагностики и прогноза рака: новый чувствительный тест на ВПЧ

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Французские ученые (Институт Пастера) разработали новый инструмент для обнаружения ВПЧ-инфекции (вирус папилломы человека). Они показали, что тест также может выявлять предраковые поражения, вызванные вирусом.

Тест может лучше предсказать, подвержены ли женщины с ВПЧ риску развития рака шейки матки (РШМ). Об этом сообщает издание Daily Mail. Результаты были опубликованы в The Journal of Molecular Diagnostics.

Для диагностики и прогноза рака: новый чувствительный тест на ВПЧ

Иллюстрация

99% случаев РШМ вызваны ВПЧ-инфекцией, которая передается половым путем. Существует более 200 штаммов этого вируса, каждый из которых имеет разную степень онкогенности, что затрудняет диагностику и лечение. Исследователи придумали новый подход, который не только обнаруживает тип инфекции ВПЧ, но также обнаруживает предраковые поражения. Тест HPV RNA-Seq даст возможность лучше диагностировать наиболее опасные штаммы и избежать ненужных диагностических процедур.

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Для диагностики и прогноза рака: новый чувствительный тест на ВПЧ

Иллюстрация

HPV RNA-Seq тестировался с использованием образцов от 55 пациентов. Инструмент смог обнаружить и определить штамм ВПЧ.

Было установлено, что тест имеет чувствительность – способность обнаруживать присутствие ВПЧ – 97,3%. Результаты показали, что он также имеет отрицательную прогностическую ценность – вероятность отсутствия ВПЧ – 93,8%.

Тест также может быть применим для других видов рака, связанных с ВПЧ, таких как анальный рак и рак головы и шеи.

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Для диагностики и прогноза рака: новый чувствительный тест на ВПЧ

Иллюстрация

Для диагностики рака шейки матки используется несколько подходов. Проводится гинекологический осмотр с бимануальным влагалищным исследованием, ректальное обследование, кольпоскопия. Из инструментальных методов выполняется: ультразвуковая диагностика органов малого таза и брюшной полости, магнитно-резонансная томография органов малого таза и брюшной полости. Выполняется биопсия тканей новообразования, гистологическое исследование материала, полученного из цервикального канала, определение уровня онкомаркеров, гинекологический мазок на онкоцитологию.

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Тема
Здоровье
Место
Франция
Теги
рак диагностика
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