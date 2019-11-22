Что стоит знать о жизни в менопаузе

Менопауза, более известная как климакс, – это завершение репродуктивного возраста. Но никак не жизни: активной, половой, творческой, здоровой. К счастью, благодаря вакцинации, гигиене и превентивной медицине до менопаузы можно дожить, и жить в ней долго и, если быть внимательными к себе – полноценно.

Что происходит в менопаузе и перед ней?

В детородном возрасте в организме постоянно идет менструальный цикл и созревают яйцеклетки. Яичники производят эстроген, прогестерон и тестостерон (также выделяется надпочечниками). При прекращении выделения эстрогена женский организм претерпевает изменения. Во время климакса яичники прекращают выполнение своей функции. Есть еще несколько состояний, когда созревание яйцеклеток не происходит:

во время беременности;

в период лактации (от контрацепции не отказываемся);

в случае аменореи из-за стресса или недостаточного питание.

Что такое пременопауза?

Пременопауза является переходным периодом между репродуктивным возрастом и климаксом. Она может длиться 8-10 лет и у большинства женщин начинается после 40. Главным признаком пременопаузы является снижение синтеза эстрогенов, сопровождающееся потерей контроля над весом, приступами потливости, нарушением сна и изменением настроения.

Во время пременопаузы цикл становится нерегулярным, однако все еще есть возможность забеременеть. Полное окончания пременопаузы и начало климакса – когда последняя менструация была 12 месяцев назад.

Симптомами приближения менопаузы являются приступы холода и потливости ночью, вагинальная сухость и боль во время секса, потребность в частом мочеиспускании или недержании мочи, бессонница, раздражительность, перепады настроения. Также может ощущаться сухость кожи и слизистой рта и глаз, отек и боль в молочных железах, предменструальный синдром может ухудшаться, а интенсивность менструаций меняться. Могут беспокоить головные боли, тахикардия, боль в суставах и мышцах, а также рассеянность, временные провалы в памяти, набор веса, выпадение волос.

Симптомов много и все они неприятные. К счастью, они редко встречаются все вместе, и многое можно улучшить благодаря изменению образа жизни и медикаментозной терапии. Менопауза – не болезнь, это период жизни, к которому надо приспособиться.

Менопауза – не болезнь, это период жизни, к которому надо приспособиться Иллюстрация

Как преодолеть главные проявления менопаузы?

Гормональная терапия помогает при вазомоторных симптомах, перепадах настроения, вагинальной дистрофии и сухости, снижает риск остеопороза. Помните, что прописывать гормональную терапию и способ приема лекарств (орально или через кожу или интравагинально) должен врач.

Экстракты растительных флавоноидов могут быть эффективными (индивидуально).

Риск остеопороза существенно уменьшается благодаря силовым нагрузкам и гормональной терапии.

Антидепрессанты: при генерализованной тревожности или клинической депрессии врач должен их назначить.

Выпадение волос (алопеция) в менопаузе усиливается из-за нехватки эстрогенов и ощутимого воздействия андрогенов, образованных надпочечниками. Предотвратить алопецию можно благодаря гормональной терапии, снижению воздействия андрогенов и/или местном применению миноксидила.

Почему увеличивается вес и как от него избавиться?

Здесь есть несколько причин:

становится меньше эстрогенов, которые поддерживают мышечную массу и адекватную плотность костей;

снижение физической активности и возможности заниматься в тренажерном зале;

40-50 лет – время, когда приходится переживать и за детей, и за родителей, и за работу, а недостаток сна и избыток кортизола приводит к накоплению висцерального жира.

Поговорите с врачом: возможно, целесообразно проходить гормональную терапию, лечить тревожность, следить за своим рационом, улучшать гигиену сна, сдвинуть приоритеты в сторону тренировок. Больше читайте по ссылке.

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Как заниматься сексом?

Примерно так же, как и после рождения ребенка – то есть с лубрикантами и без стыда по поводу своего тела.

Так, с изменением гормонального фона, в случае тревожности или депрессии, которые сопровождают хронические болезни, из-за неприятия себя и своего якобы слабого физического возбуждения снижается и либидо. И у мужчин тоже. Проблемы в паре (или отсутствие партнера по каким-то причинам) еще больше сводят на нет шансы на половую жизнь. Ну и наше отношение "уже не принято" к сексу, когда уже есть внуки. Не стоит терять секс в жизни.

Преодолеть сухость помогут лубриканты, местные средства с эстрогенами или гормональная терапия. Низкое либидо иногда исправляют терапией тестостероном. Еще вы прекрасно знаете, что секс – это не только вагинальная пенетрация. Есть оральный секс, массаж, секс-игрушки и эрогенные зоны вне вульвы и вагины. Есть разные способы не прекращать сексуальную жизнь. Было бы желание.

Что делать, чтобы сохранить тело и настроение, как в 40?

Приоритетом должны стать здоровье, комфорт и удовлетворенность собой.

Физические нагрузки: ходьба в темпе, бег, силовые упражнения, гантели в квартире, велосипед, походы, танцы. Это и поддержка здорового индекса массы тела и предотвращения атеросклероза и диабета, деменции, остеопороза, потери равновесия и дегенерации сетчатки. Именно мышечный каркас поддерживает кожу упругой, не дает ей провисать при потере веса.

Здоровый сон: спать в абсолютной темноте, прохладе, без ночных подъемов, бессонницы предотвращает развитие тревожности, безосновательный набор веса. Если полноценно спать, тем меньше шансы умереть от сердечно-сосудистых болезней.

Полноценное питание важно всю жизнь. Но в старшем возрасте люди могут тяготеть к чему-то сладкому и легкого в потреблении, отказываться от белковой пищи – "мне уже больше не расти". Но надо все наоборот.

Гормональная терапия: недавние исследования показали эффективность "коктейля" из гормона роста и двух лекарств от диабета. Они не "делали кожу упругой и гладкой", но меняли эпигенетический профиль ДНК людей так, будто те значительно моложе. Такая практика пока не утверждена, в отличие от гормональной терапии с помощью половых гормонов и/или угнетения действия андрогенов.

Очень важно изменить парадигму. Менопауза, пенсия, седьмой, восьмой десяток – это не конец всего, а скорее новое начало. Ваш комфорт и здоровье могут быть вашим приоритетом, как на то ваша воля. Это не стыдно и не эгоистично. Не надо забрасывать размер пенсий, хронические болезни и то, как это будет выглядеть – ходить селом скандинавской ходьбой. Пенсии определяет Правительство, а вот ваше отношение к себе и своему здоровью определяете вы.

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