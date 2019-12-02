Боли в "критические" дни: врач рассказал, как от них избавиться

Для многих женщин начало менструации знаменуется появлением сильных болей в области живота и поясницы.

Ощущения, схожие с родовыми схватками, способны выбить из привычного режима и вынудить на день-два соблюдения постельного режима.

Гинеколог Валерий Якуба рассказал Medoboz, почему появляется такой симптом и как от него избавиться.

Боль во время "критических" дней может предупреждать о заболеваниях Ivona

Откуда берутся боли во время менструации?

Основная причина появления спазмов во время "критический" дней (дисменореи или альгодисменореи) – избыток простагландинов. Это гормоноподобные соединения, которые высвобождаются из слизистой оболочки матки в менструальный период. Эти вещества способствуют сокращению и расслаблению матки, что и обеспечивает процесс ее очищения. Когда этих соединений слишком много, возникает спазм, нарушается кровоток и появляется сильная боль.

Одним из провокаторов избыточного выделения простагландинов может являться воспалительный процесс в органах малого таза, связанных, например, с недавно перенесенными операциями или инфекциями. Также привести к такому явлению может курение, соблюдение строгих диет и прочие негативные факторы, влияющие как на общее состояние организма, так и половую систему.

В любом случае, если сильные боли вас беспокоят при каждой менструации, то стоит обратиться к врачу и выяснить их истинную причину. При редких же их появлениях можно попробовать помочь себе самостоятельно.

Грелка в помощь

В первую очередь, когда боль только "включается" и начинает усиливаться, попробуйте избавиться от нее без помощи лекарств. Отличный вариант – грелка (если таковой нет, воспользуйтесь бутылкой с теплой водой или нагретыми полотенцами).

Так, прилягте приблизительно на час (чтобы лишний раз не напрягать мышцы), расслабьтесь и приложите источник тепла к низу живота. Прогревание этой области поможет избавиться от мышечного спазма, усилит кровоток и уймет болезненные ощущения.

Сделайте самомассаж

Еще один способ помочь себе – сделать несложный десятиминутный массаж. Он поможет расслабить мышцы, увеличить приток крови к ним, стимулировать выработку естественных эндорфинов, что в совокупности быстро избавит от спазма.

Итак, в первую очередь промассируйте поясницу и крестец. Круговыми давящими движениями пальцев проработайте каждую точку, особенно ямочки над ягодицами. Далее скользящими движениями ладоней вверх-вниз "прогладьте" область живота вдоль тазовой кости и зону от лобковой кости до пупка.

После массажа примите теплый душ и полежите в постели около получаса.

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Примите лекарство

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, пора прибегнуть к помощи лекарственных препаратов, но обязательно обратите внимание на противопоказания к ним и дозировку, чтобы не спровоцировать более тяжелые состояния (например, кровотечения, нарушения дыхательной функции и т.д.).

Подавить избыточную выработку простагландинов и снять воспаление помогут нестероидные противовоспалительные средства, например, на основе ибупрофена или парацетамола. А улучшат кровоток сосудорасширяющие лекарства, в частности, на основе дротаверина.

Если же принятый препарат не помогает, и боль не отступает или усиливается, не нужно заниматься самоврачеванием, увеличивая дозировки лекарства - вызовите "скорую" либо самостоятельно обратитесь за помощью в клинику.

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