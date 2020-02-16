Беременность "заразна": ученые сделали удивительное открытие

Появление ребенка в семье родственников или коллег может привести к своего рода цепной реакции в планировании семьи.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное при участии Бамбергского университета и опубликованное в научном журнале Demography, пишет австрийское издание Kurier.

"Согласно исследованию, вероятность того, что женщина забеременеет, растет, когда мамой становится ее коллега. Если же женщина действительно забеременеет сама, она в свою очередь может повлиять на своих братьев и сестер - а они на планирование семьи их коллегами", – рассказала немецкий эксперт по демографии Генриетта Энгельхардт-Вельфер.

Беременность key-journal.com

Исследование основывается на данных реестра Нидерландов, в котором содержится информация о братьях и сестрах и работодателях.

"Там у каждого человека есть своего рода идентификационный номер, указаны его братья и сестры и даже у места работы есть свой номер", – отметила Энгельхардт-Вельфер.

На основе данных жителей Нидерландов, рожденных в период с 1970 по 1979 год, исследователи оценили влияние, которое оказывается на планирование семьи извне.

Сильный эффект заметен прежде всего среди женщин. По словам єксперта, наиболее сильное желание иметь ребенка проявляется у них через три года после того, как матерью стала их коллега.

Желание иметь собственного ребенка, прежде всего у женщин, растет также, когда родителями становятся ее братья или сестры. Благодаря эмоциональной близости оно сильнее всего проявляется в первый год после рождения племянника или племянницы, полагает Энгельхардт-Вефлер.

Какие именно механизмы лежат в основе наблюдаемых эффектов, исследование не показало.

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