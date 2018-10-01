Беременность: стрептококк группы В

Медицинская наука шагает вперед и вы должны быть в курсе последних нововведений.

Относительно недавно появились рекомендации по обследованию всех беременных женщин на стрептококк группы В. И многие еще либо не знают о нововведениях (информация должна быть переведена на русский язык и утверждена МЗ, включена в национальные протоколы, обычно это занимает очень много времени, либо неверно интерпретируют научные данные, потому, как иногда диагностикой и лечением стрептококка занимаются совершенно в неправильные сроки беременности.

Стрептококк группы B является условно-патогенным микроорганизмом. Его легко можно найти в желудочно-кишечном тракте, мочевыводящих путях, в генитальном тракте у мужчин и женщин и это не есть проблема.

Стрептококк группы В не является инфекцией, передающейся половым путем (ИППП) и не требует отдельного лечения у условно здоровых людей, за исключением беременных.

На сегодняшний день доказано, что стрептококк группы В может быть причиной сепсиса, пневмонии и менингита у новорожденных детей.

В связи с этим, во всем мире строго в сроке беременности 35-37 недель проводится исследование на выявление стрептококка группы В во влагалище и если он будет обнаружен, то в родах, не накануне, не после родов, а именно в день родов вы должны получить антибиотик.

Важно понимать, что наличие стрептококка во влагалище в течение беременности не опасно для плода! Его не нужно выявлять и лечить ранее. Он может быть опасен только во время родов, когда ребенок, проходя через ваши родовые пути, имеет прямой контакт с возбудителем.

Почему важно сделать обследование в правильные и получить антибиотик в день родов, а не раньше (исключение составляют женщины с преждевременным разрывом плодных оболочек и преждевременными родами)? Потому что стрептококк группы В - условный патоген и, пролечившись от него в 25 недель беременности, например, к 37-38 неделям беременности он может вновь возникнуть.

Поэтому, ещё раз, обследование проводим в 35-37 недель и получаем антибиотик в день родов.

Читайте на OBOZREVATEL, о кишечной палочке во влагалище