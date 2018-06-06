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Грязное тело и открытые раны: названы шесть ассоциаций, вызывающих отвращение

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Ученые выяснили, что чувство брезгливости напрямую связано со стремлением организма защититься от инфекции.

Отвращение у нас вызывают предметы, так или иначе связанные с опасными болезнями и путями их передачи, утверждают психолог Вэл Кертис и его коллеги из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает УНИАН.

В результате исследования они выделили шесть ключевых ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение: грязное тело и плохая гигиена; животные, способные служить переносчиками инфекций; некоторые виды полового поведения (например, промискуитет); необычный, нетипичный внешний вид человека; раны и другие видимые признаки болезни; испорченная пища.

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Все это подтверждает гипотезу о функции чувства отвращения — оберегать нас от различных инфекций с учетом основных путей их передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые американской лаборатории Fermilab обнаружили прежде неизвестную частицу, само существование которой переворачивает Стандартную модель физики.

Место
США
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