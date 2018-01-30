Грядет самый пик: украинцев предупредили о вспышке опасного заболевания

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик распространения кори на февраль и март.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За последнюю неделю корью заболели почти 900 человек, среди которых свыше 450 являются дети. Так, количество пациентов увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом неделей ранее.

Больше всех пострадали жители Ивано-Франковской, Одесской области и Закарпатья. Тем временем в Черниговской области не было зафиксировано случаев заболевания.

"Высочайшее количество заболеваний ожидалось в конце зимы - начале весны, поэтому в течение февраля и в марте мы еще будем наблюдать рост, но будем надеяться, что возьмем под контроль эту ситуацию", - сообщил победитель открытого конкурса на должность гендиректора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита.

Уровень вакцинированных украинцев увеличился с 45% до 93%. Тем временем, в Министерстве сообщают, что обуздать болезнь не удастся. Украинцев пугали новой волной бактериальной инфекции – дифтерией, однако пока что не было зарегистрировано таких случаев.

"В связи с тем, что уровень охвата вакцинацией от дифтерии остается низким, риск формирования вспышки довольно высокий", - отметили эксперты.

Минздрав призвал не затягивать с плановым прививкам от дифтерии. Также отмечается, что вакцин в Украине хватает.

"Многие пропустили свои плановые прививки с 18 лет. Каждая взрослая личность должна прививаться каждые 10 лет", - напомнила семейный врач Ксения Лелюк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Минздраве назвали единственное действующее лекарство от кори.