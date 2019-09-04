Грядет эпидемия! Украинцев предупредили о смертельной болезни

Министерство здравоохранения предупредило, что с приходом осени и началом учебного года в Украине может появиться риск роста эпидемии кори.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что за последнюю неделю в нашей стране корью заболели 130 взрослых и 38 детей.

"Временное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с меньшим пребыванием людей в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно сделать прививку ребенку до начала обучения", – говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Для этого необходимо соблюдать Календарь профилактических прививок и проводить плановые вакцинации.

"МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", – пояснили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в начале 2019 года (с 28 декабря 2018 до 29 августа 2019) корью заболела 57637 человек – 27296 взрослых и 30341 детей, от осложнений кори умерло 19 человек.

Календарь прививок Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине от кори умер 5-летний мальчик, которого не вакцинировали из-за противопоказаний.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!