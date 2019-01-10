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/Новости здоровья

Грипп продолжает убивать украинцев: названы самые опасные области

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В Украине с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, умерли пять человек.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2018-го) от гриппа в стране погибли 13 человек, сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

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"С 1 октября 2018-го до 6 января 2019 года в Украине зарегистрировано 2 439 032 человека, заболевших гриппом и ОРВИ. Сейчас эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидемического порога", – сказано в сообщении.

В Центре рекомендовали при первых симптомах гриппа обращаться к врачу. Ведь несвоевременное выявление гриппа может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного.

Специалисты ЦОС рекомендовали сделать прививку, чтобы обезопасить себя от риска заболеть гриппом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

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Климкин прав - границу на замок !!! Ни ногой к вам ...
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