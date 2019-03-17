Готовит операции по всему миру: раскрылась стратегия России на случай войны

Так называемый "суверенный интернет", к которому стремятся власти России нужен не только для создания собственной национальной системы, но и для дискредитации противника на случай войны.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал специалист в области безопасности, сотрудник консультативной фирмы NSI Пол Джоял.

"Они давно ведут "мягкие" боевые действия, я имею в виду различные интернет-операции влияния с целью воздействия на общественное мнение, избирателей в разных странах, пропагандистские акции. Но существуют инструменты и для ведения "жесткой" войны", – пояснил он.

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К ним, по словам Джояла, относится внедрение в компьютерные системы иностранных компаний, занимающихся эксплуатацией ключевых объектов инфраструктуры, "жучков", которые позволят сорвать подачу электроэнергии, нарушить деятельность транспорта, отключить связь.

Отмечается, что Россия активно готовится к подобным операциям по всему миру, и она знает, что ей ответят тем же.

"Я не думаю, что их цель – полностью отрезать страну от мировой паутины, поскольку они должны осознавать, что в интересах России сохранение связей с миром, хотя бы ради того, чтобы поддерживать торговые, экономические отношения", – считает эксперт.

Российский интернет Ведомости

Вместе с тем, подчеркнул Джоял, такие действия сопряжены с опасностью соблазна воспользоваться такими возможностями не только для ведения военных действий, но и для нейтрализацией, скажем, протестов россиян, тем более, что вероятность войны западных стран с Россией невелика.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

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