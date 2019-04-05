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/Онкология

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется

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В Украине уже с 2020 года могут внедрить систему государственного страхования для людей, которые заболели онкологией. В правительстве уверены, что политика государственной помощи существенно усилит борьбу с раком. Также нововведение будет касаться и тех, кто находится в зоне риска.

Что это значит и кто может рассчитывать на помощь государства — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Украине предложили создать систему госстрахования онкобольных. Им могут оплачивать лечение за счет государства;

  • В нашей стране более 1 миллиона человек больны онкологией. И это существенно больше, чем в других странах мира.

  • Врачи-онкологи позитивно оценивают такую идею. Пока деталей нет, но если министерство сможет выработать механизм, то можно будет спасти тысячи людей.

В чем суть

На заседании Кабинета министров Украины 3 апреля премьер Владимир Гройсман анонсировал в 2020 году запуск государственной системы страхования от онкологических заболеваний.

"Я считаю, что с 2020 года нужно внедрить механизм гарантирования человеку, если, не дай Бог, что-то произошло, получить необходимое финансирование на лечение. Возможно, через механизмы страхования государственного", сообщил Гройсман. Более детальную информацию об этом премьер не озвучил.

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Такая позиция Кабмина во многом связана с ужасной статистикой онкозаболеваний в Украине. Каждый шестой житель страны умирает от онкологии, что в среднем составляет около 85 тысяч человек в год.

По данным врача-онколога Антона Шкиряка, в целом в Украине рак диагностирован у 1,2 млн человек. В 2017 году доступ к лечению онкологической патологии имели 67% из 100%. При этом есть регионы, где 91% больных узнали, что у них рак, только на III-IV стадии.

В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется

Во многом это связано как с недоступностью качественной медицинской помощи, ее высокой стоимостью, так и со слабой профилактической работой самих украинцев и отечественных врачей. Частично этими вопросами уже занимается профильное Министерство здравоохранения.

В ходе того же заседания Кабмина глава ведомства Ульяна Супрун напомнила, что в Украине в 2019 году особое внимание уделено программе "Бесплатная диагностика".

Так, семейные врачи смогут направлять своих пациентов на скрининговые тесты на рак.

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"Этим летом мы с правительством будем развивать программу "Бесплатная диагностика", будут дополнительные тесты по раннему выявлению", подчеркнула Супрун.

Что думают эксперты

Опрошенные OBOZREVATEL специалисты сошлись во мнении, что идея с госстрахованием в целом позитивная. Такой опыт используется во многих европейских странах. Главное найти достаточное финансирование.

“В европейских странах модель госстрахования существует. У нас на 1 миллион онкологических больных, которые находятся на учете, нужны большие деньги. Если у правительства они есть, то вводить такую систему нужно, безусловно”, считает доктор медицинских наук, профессор Валерий Чешук.

В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется
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Более детально процесс государственной поддержки описывает онколог-гинеколог, Национальный представитель европейской коалиции против рака Галина Майструк.

По ее словам, министерство должно подойти к вопросу комплексно и решить сразу несколько задач:

  • Определить перечень лекарств, которые будут подпадать под действие программы страхования;

  • Проработать тот перечень болезней, которые будут подпадать под действие программы (есть разные виды онкологий);

  • Подготовить систему профилактики для украинцев, чтобы минимизировать количество онкобольных.

“Сейчас проблема с препаратами. Профильное министерство решает проблему с медикаментами через вовлечение международных организаций, закупки идут через них. Введена также система, благодаря которой пациенты видят те медикаменты на сайте своей больнице. Тем не менее, недофинансирование отрасли налицо и запросы людей намного выше. Нужно учитывать, что мы страна с лимитированными ресурсами, поэтому министерство в рамках реформы занимается первичной помощью, а к 2020 году будет создан механизм подхода к онкобольным”, считает Майструк.

В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется
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Отдельное внимание стоит уделить и так называемым группам риска. Важно провести границу между определениями и четко понять, кто именно должен попасть под действие программы.

Стоит отметить, что система государственного страхования популярна и в других странах. Во Франции, к примеру, госстрахование является обязательным для большинства населения. А житель Германии имеет возможности помимо госстраховки выбрать между 150 частными фирмами.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Борьба с онкологией
Место
Украина
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Иванов Дмитрий
"В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется". Правильный ответ: ничего не изменится, коснется лохлов, платящих налоги
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