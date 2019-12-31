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Глотнул челюсть и умер от слюны: названы самые загадочные диагнозы 2019 года

1.8т
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В 2019 году в мире были зафиксированы несколько удивительных диагнозов людей. Некоторые из загадочных болезней привели даже к летальному исходу.

Так, к примеру, как пишет Kurier, 63-летний мужчина скончался после того, как его всего раз лизнула собственная собака. В итоге он попал в реанимацию. Медики оказались бессильны, и мужчина умер от полиорганной недостаточности. Она развилась на фоне того, что питомец якобы чем-то заразил хозяина.

А в Израиле 60-летняя женщина была госпитализирована с проблемами с сердцем. Они появились после того, как она съела слишком много васаби – острого японского хрена. Пострадавшая перепутала его с соусом гуакамоле из авокадо.

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Еще один загадочный инцидент произошел с женщиной из Португалии. В 2017 году ей вставили в руку гормональный имплант. Не так давно она решила его заменить, однако сразу после этого у нее началось сильнейшее кровотечение. Женщина немедленно обратилась к врачу, который обнаружил, что имплант странным образом переместился из руки в легкое. Именно это и стало причиной кровотечения.

Тем временем в Великобритании у 72-летнего мужчины началось кровохаркание и проблемы с глотанием после перенесенной операции. После нескольких визитов к врачам ему поставили диагноз пневмонии и отправили лечиться антибиотиками. Однако спустя неделю они выявили, что причиной всех бед оказалась часть зубного протеза, попавшая в горло.

Загадочные диагнозы

Загадочные диагнозы

Avrorra.com

Что касается пациентов более молодого возраста, то в Британии 17-летний парнеь ослеп из-за пристрастия к фаст-фуду. Он ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб, а иногда мясо. В итоге у юноши началась значительная нехватка витаминов, что и привело к потере зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне супруги Дэвид и Мишель Пол из Техаса умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи. Пара заболела в первые дни пребывания на тропическом острове. Родственники пары считают, что они могли подхватить смертельный вирус.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Здоровье
Тег
болезнь
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