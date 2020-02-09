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/ Новости здоровья

Зимы нет даже в Антарктиде? Метеоролог забил тревогу из-за рекордной аномалии

1.2т
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В пятницу, 7 февраля, на станции Эсперанса была зафиксирована самая высокая температура в истории Антарктиды +18,3 градуса (65 °F).

Об этом сообщает ученый Игорь Кибальчич в своем Facebook. Данная температура на 0,8°C выше предыдущего рекорда (+17,5 °C 24 марта 2015 года).

Расположена станция в самой северной части Антарктического полуострова и принадлежит Аргентине. Температура на уровне 850 гПа в регионе достигала +11 °C, что выше климатической нормы примерно на 15 градусов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Глобальное потепление
Место
Украина
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sdfgsdg vank
sdfgsdg vank
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