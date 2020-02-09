Зимы нет даже в Антарктиде? Метеоролог забил тревогу из-за рекордной аномалии

В пятницу, 7 февраля, на станции Эсперанса была зафиксирована самая высокая температура в истории Антарктиды +18,3 градуса (65 °F).

Об этом сообщает ученый Игорь Кибальчич в своем Facebook. Данная температура на 0,8°C выше предыдущего рекорда (+17,5 °C 24 марта 2015 года).

Расположена станция в самой северной части Антарктического полуострова и принадлежит Аргентине. Температура на уровне 850 гПа в регионе достигала +11 °C, что выше климатической нормы примерно на 15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев (60%) обеспокоены проблемой глобального изменения климата.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!