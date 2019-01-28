''Глобальная угроза'': в мире забили тревогу из-за непобедимых ''супербактерий''

Чрезмерное использование антибиотиков породило так называемые "супербактерии", которые приобрели устойчивость и сегодня представляют серьезную угрозу для мирового здравоохранения.

Как передает CNN, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в ходе форума в Давосе заявил, что устойчивые к лекарствам супербактерии представляют такую ​​же угрозу для мира, как изменение климата или войны.

Согласно подсчетам европейских эпидемиологов, около 70% бактерий устойчивы минимум к одному антибиотику, который мог бы использоваться для борьбы с ними.

Было рекомендовано снизить употребление антибиотиков, особенно в тех случаях, когда их пьют "на всякий случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека были найдены новые бактерии, которые могут вызывать депрессию.

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