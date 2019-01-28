Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

''Глобальная угроза'': в мире забили тревогу из-за непобедимых ''супербактерий''

945Читать материал на украинском

Чрезмерное использование антибиотиков породило так называемые "супербактерии", которые приобрели устойчивость и сегодня представляют серьезную угрозу для мирового здравоохранения.

Как передает CNN, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в ходе форума в Давосе заявил, что устойчивые к лекарствам супербактерии представляют такую ​​же угрозу для мира, как изменение климата или войны.

Согласно подсчетам европейских эпидемиологов, около 70% бактерий устойчивы минимум к одному антибиотику, который мог бы использоваться для борьбы с ними.

Новости
Симптомы легко спутать: найдена бактерия, вызывающая бесплодие

Было рекомендовано снизить употребление антибиотиков, особенно в тех случаях, когда их пьют "на всякий случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека были найдены новые бактерии, которые могут вызывать депрессию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины