В Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что это токсическое вещество используется для лечения малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний.

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"Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования.

Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", – сказал Радуцкий.

Переговоры о закупке, как уточнил он, ведутся в частности с Индией. "Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", – отметил Радуцкий.

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