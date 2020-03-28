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/ Пульмонология

Украина может получить новое лекарство от коронавируса: что известно о гидроксихлорохине

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В Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что это токсическое вещество используется для лечения малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний.

Лекарства от коронавируса

Лекарства от коронавируса

"Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования.

Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", – сказал Радуцкий.

Переговоры о закупке, как уточнил он, ведутся в частности с Индией. "Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", – отметил Радуцкий.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Лекарства в Украине Коронавирус
Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция лекарства вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо, сало вже не допомогае?
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