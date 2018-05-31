Гибнут сотни тысяч некурящих: Супрун раскрыла нюанс табачной эпидемии

Ежегодно в мире от табачной эпидемии умирают 7 млн человек, при этом 890 тыс. из них не курят, но вдыхают вторичный дым.

Такое заявление сделала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Из более чем 7 млрд жителей планеты 1,1 миллиарда - курильщики. Если вы во второй группе - напомните себе, что курение - убивает. Если во первой - помогите распространить информацию об этом", - написала она во Всемирный день без табака.

По ее данным, в Украине в последние годы люди начинают меньше курить. Однако, несмотря на эту статистику, сейчас каждый пятый взрослый украинец - зависим от сигарет.

"В этом году день без табака посвящено увеличению информирования связи курения с болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт. Все вместе они являются основной причиной смерти в мире!"- заявила Супрун.

Она напомнила, что курение также является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

Как сообщал OBOZREVATEL, даже одна выкуренная электронная сигарета имеет достаточное количество никотина, чтобы вызвать всплеск адреналина в сердце, что, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.