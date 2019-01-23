Где выгоднее лечиться: в Украине вводятся новые правила для частных и госбольниц

Согласно новым инициативам Министерства здравоохранения Украины, разница между государственными и частными больницами в нашей стране вскоре должна исчезнуть.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. "Мы делаем конкурентный рынок – куда пациент, туда и финансы. Нацслужба здоровья направляет деньги согласно договорам и количеству предоставляемых услуг. Поэтому человек сможет выбирать любое заведение, в том числе и частное, если оно участвует в программе "Бесплатная диагностика". Просто человек идет туда, где есть квалифицированная помощь. Я думаю, скоро мы вообще забудем о разграничении на государственные и частные учреждения, не будем обращать внимание на форму собственности. Это конкуренция за пациента", – цитирует его слова "Сегодня".

Как это будет работать

Итак, отныне финансирование здравоохранения будет зависеть от того, где пациенты лечатся и от чего именно. Пока что есть тарифы на первичную медицину: услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров.

Так, если частную больницу устраивают тарифы государства, она может отказаться брать деньги с пациента – лечение оплачивает государство. Для этого медучреждение заключает договор с Национальной службой здоровья Украины.

Укринформ

До 2020 года Минздрав рассчитает тарифы на услуги во всей медицине: сколько стоит визит к окулисту, сколько стоит удалить аппендицит и так далее. И деньги государство будет платить туда, куда пойдут лечиться пациенты, независимо от формы собственности.

Каков результат

Журналисты предполагают, что медучреждения начнут бороться за то, чтобы человек пришел лечиться именно к ним. Между государственными и частными больницами разгорится конкуренция. Может оказаться так, что пациенты перейдут в более комфортные частные клиники.

В то же время в Минздраве заверили, что в такой ситуации госбольницы начнут тянуться к уровню частных – повышать качество услуг и делать условия более комфортными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в этом году вводится программа, которая предусматривает бесплатные медицинские процедуры. Программа "Бесплатная диагностика" включает 54 вида обследований. Среди них 20 анализов, шесть часов УЗД, четыре вида биопсии, мамография, пять часов рентгеновского снимка, операция одного дня и прочее.

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