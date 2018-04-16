Застолье без похмелья? Возможно!

Так уж повелось в нашей стране (и не только в нашей), что праздники и застолья, тем более большие и значимые, не проходят без спиртного. Известно, что здоровые мужчины без оcобого вреда могут выпить 200 мл сухого вина, или 500 мл пива, или 50 г водки в сутки - это мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения, которое может не совпадать с мнением некоторых мужчин в нашей стране.

По статистике, в среднем один житель Украины употребляет 15,6 литров спиртного в год в пересчете на чистый спирт - этанол. В результате выходит, как в анекдоте: "Вечером хорошо – утром плохо". Еще бы, ведь этанол и, особенно, ацетальдегид - продукт его распада, наносят сокрушительный удар по всем органам и системам одновременно, вынуждая каждую клетку печени работать из последних сил, пока эти два яда не будут выпровожены наружу полностью.

Известно, что первые 50 грамм редко бывают последними, и очень трудно выпить "чисто символически". В таком случае стоит позаботиться о том, чтобы снизить риск для организма и спасти себя от тяжелого похмельного синдрома.

Поле боя - печень

От 75% до 98% принятого этанола окисляется ферментными системами печени, и скорость переработки этанола и ацетальдегида зависит от многих факторов - пол, национальность, возраст и, конечно, количество выпиваемого алкоголя.

Организм человека за один час успевает переработать около 10 г чистого спирта, что в пересчете на водку равно 25 граммам. Чем быстрее и больше пьём, тем больше нагрузка на печень,- концентрация ацетальдегида начинает расти. Ацетальдегид - это промежуточный продукт переработки этанола. Его токсичность в 100 раз превышает токсичность этанола. Чем больше накапливается ацетальдегида, тем сильнее признаки похмелья на следующий день.

Главное, что необходимо клеткам печени при переработке алкоголя - энергия для всех клеточных процессов. Эта энергия "хранится" в специальных молекулах - АТФ. Когда запас их заканчивается, клетки начинают "ломаться" и гибнуть, если запасы АТФ не будут восстановлены.

Препарат Алкодез® IC, способствует ускорению выведения этанола и ацетальдегида из организма человека, снижая их токсическое воздействие. Алкодез® IC обеспечивает восстановление запасов АТФ, повышает стойкость клеток печени к повреждениям и способствует замедлению процесса формирования цирроза печени. Действующее вещество препарата Алкодез® IC метадоксин (metadoxine). Эта молекула была создана итальянскими учеными более 2 десятков лет назад специально для предупреждения отравления алкоголем. В Европейском Союзе метадоксин одобрен для лечения отравления алкоголем, его эффективность доказана 25-летним клиническим опытом применения.

Прими до — не страдай после!

Алкодез® IC можно принять именно тогда, когда веселье только начинается, и клетки печени ждут от вас чувства меры и поддержки.

Согласно инструкции следует принять 2 таблетки препарата Алкодез® IC за 30-60 мин до употребления алкоголя, либо 1 таблетку за 30-60 мин до употребления алкоголя и 1 таблетку в течение 30 мин после употребления алкоголя.