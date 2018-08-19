Заметно сокращает жизнь: Земле предрекли опасную эпидемию

Лишний вес не только способствует развитию диабета, но повышает давление в сосудах даже при отсутствии проблем с сердцем, что заметно сокращает жизнь.

К такому выводу пришли ученые. Учитывая огромную скорость распространения эпидемии ожирения по Китаю и другим развивающимся странах, вызванные ею болезни могут стать одной из главных угроз для их жителей уже в ближайшие годы, передает РИА Новости.

"Если эпидемия ожирения продолжит расти, то нас ожидает и аналогичный рост числа людей с гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Мы уже сейчас должны обратить внимание на эту взаимосвязь", — заявил Харлан Крумхольц из Йельского университета (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление пищи поздно вечером, в особенности перед сном, может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.