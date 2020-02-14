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/ Гастроэнтерология

"Заболевание молодых": гастроэнтеролог - о причинах развития и лечении синдрома раздраженного кишечника

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По самым оптимистическим данным, от синдрома раздраженного кишечника страдает треть населения Земли. Это заболевание проявляется в болях в животе, нарушениях стула, вздутии и метеоризме и способно существенно усложнить жизнь человека, в некоторых случаях способствуя затяжной депрессии. И пусть раз и навсегда избавиться от СРК не получится – свести к минимуму его проявления и забыть о дискомфорте все-таки возможно. Как это сделать – OBOZREVATEL рассказывает профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАМН Украины, заведующая кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Наталия Харченко.

Наталия Харченко

Наталия Харченко

- Наталия, поскольку говорить мы будем об одно из распространенных заболеваний кишечника, давайте для начала разберемся, насколько вообще важно здоровье этого органа для качества жизни человека.

- Здесь все предельно просто. Без кишечника человек попросту не выживет. Человеческие органы - все без исключения, будь то мозг, сердце, почки – нуждаются в поступлении извне воды и широкого спектра питательных веществ. Эти вещества обеспечивают питание органов, их жизнедеятельность и возобновление. Кишечник в обеспечении организма питательными веществами играет огромную роль.

Кроме того, в кишечнике расположен еще один орган, значение которого наши врачи долго недооценивали и на который обратили более пристальное внимание, наверное, лишь в последние десятилетия. Это микробиота, или микроорганизмы, живущие в кишечнике.

Микробиота – это отдельный орган, который влияет на все процессы в организме. От нее зависит метаболизм веществ. Вследствие того, что 70% клеток иммунной системы находятся именно в кишечнике, микробиота определяет иммунитет. Она также задействована в регуляции гомеостаза… Нарушение микробиоты может способствовать изменению психической деятельности человека, развитию ожирения, усвояемости питательных веществ… Даже возникновение онкопатологий зависит, в том числе, и от микробиоты кишечника!

Так что кишечник и его микрофлора – жизненно важные органы.

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Боль, вздутие, метеоризм: какие симптомы синдрома раздраженного кишечника должны насторожить?

- А если говорить о синдроме раздраженного кишечника – что это за заболевание? Насколько оно серьезно?

- Понятие синдрома раздраженного кишечника (СРК) существует давно. Это заболевание относят к функциональным. Проще говоря, традиционно считается, что оно не имеет органической подоплеки, не сопровождается органическими изменениями в кишечнике.

Но в последнее время накапливается все больше данных, свидетельствующих о том, что даже при СРК на микроскопическом уровне гистологические изменения в слизистой все-таки наблюдаются. Так что сейчас грань между функциональными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и воспалительными заболеваниями размыта.

В основе развития СРК лежит нарушение моторики, которое очень тесно связано с психоэмоциональным состоянием человека. Предрасположенность к СРК часто передается по наследству. К примеру, если у мамы была склонность к запорам – высока вероятность, что у ее дочки будет такая же проблема. Впрочем, если родители болели СРК – их дети совершенно не обязательно будут болеть. Речь идет о предрасположенности, которая может как реализоваться, так и не реализоваться.

- Как проявляется это заболевание?

- Согласно последнему европейскому консенсусу, СРК обязательно сопровождается болями в животе. Очень часто это еще и нарушение стула в виде склонности к запорам или наоборот – к поносам. Причем совершенно не обязательно, чтобы человек жаловался на боль или проблемы со стулом ежедневно. Проявление симптомов раз или два в неделю уже дает основания говорить об СРК.

Так что в настоящее время выработаны четкие критерии постановки этого диагноза: боль и нарушения стула. И эти основные симптомы могут сопровождаться жалобами на вздутие, на урчание в животе, тяжесть. Пациент с СРК может страдать от бессонницы, невроза – потому, что это заболевание очень тесно связано с психоэмоциональным состоянием. Он может быть раздражительным, может снизиться работоспособность… Это основные симптомы.

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- Насколько часто встречается СРК?

- Больные с функциональными заболеваниями - вообще частые пациенты. Есть такое правило в медицине: чем тяжелее больной – тем меньше он жалуется. И наоборот. Функциональные заболевания, как я уже говорила, связаны с нервной деятельностью. Поэтому такие больные склонны чрезмерно акцентировать свои жалобы. К примеру: "если я покушаю не в 9 утра, а в 9.30 – у меня справа в животе начинает урчать". Именно поэтому функциональные заболевания, особенно тяжелые случаи, лучше лечить одновременно и гастроэнтерологу, и психотерапевту.

Возвращаясь к вашему вопросу: жалоб много. Но немало и людей, которые не обращают на симптомы СРК внимания. Это другая крайность. Слишком зацикливаться на урчании в животе, безусловно, не надо, но и игнорировать периодические боли и нарушения стула – тоже неправильно. Ведь это может быть СРК. Поэтому если человека что-то беспокоит, всегда лучше все-таки обратиться к профессионалу – к врачу.

- А если нет? Если человек игнорирует проблему – может ли СРК прогрессировать, усиливаться, провоцировать развитие каких-либо других заболеваний?

- Прежде всего, если человек игнорирует эти симптомы – у него снижается качество жизни. Люди ведь их замечают. И это очень нежелательная ситуация.

Кроме того, действительно, длительно существующий СРК может перейти в колит (воспаление слизистой толстой кишки. - Ред.). Но чаще это функциональное заболевание сочетается с дисбиозом, который приносит свои жалобы. Усиливается вздутие, может возникать непереносимость некоторых продуктов, функциональные нарушения желудка, желчевыводящих путей… И дисбиоз, к сожалению, наблюдается у подавляющего большинства наших пациентов – где-то у 95%.

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- Почему он возникает?

- К дисбиозу приводит, в частности, прием антибиотиков. Уже после первого приема антибиотиков микробиота необратимо меняется. Да, организм компенсирует ситуацию и жалоб может не быть. Но ведь человек принимает антибиотики далеко не раз в течение жизни.

Кроме того, очень много антибиотиков поступают в наш организм из пищи. Тонны антибиотиков используются в животноводстве, чтобы не болели животные, куры. Так что антибиотиков человек так или иначе получает очень много. А эти вещества убивают и необходимую для кишечника микробиоту.

Так что в сочетании с дисбиозом симптомы СРК усугубляются. И могут привести со временем даже к воспалению.

- Существуют ли какие-то рекомендации для пациентов с СРК, следуя которым они могут избежать обострений симптомов?

- СРК можно привести в стадию ремиссии. И при условии отсутствия других заболеваний, пациенты будут чувствовать себя практически здоровыми. Для этого необходимо отрегулировать образ жизни, питание, сон. И самое главное – изменить отношение к жизни. Потому что у пациентов с СРК это их locus minoris resistentiae (место наименьшего сопротивления). Любой человек на стрессе куда-то "разряжается". У одного – реакция сосудов и головная боль, у второго возникает язва, у третьего повышается давление и т.д. А у кого-то страдает кишечник: спазмы, нарушение моторики, которые составляют симптоматику СРК.

Поэтому, зная свое слабое звено, нужно просто отрегулировать питание и отношение к жизни. Если это удастся, симптомы СРК можно свести к минимуму, когда они практически не будут беспокоить.

Кстати, следует отметить, что СРК – это заболевание молодых. Оно характерно для первой половины жизни. Поэтому если боли, дискомфорт появились у человека в 50 лет – тут надо искать что-то более серьезное.

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- Есть ли в Украине рекомендации по лечению этого синдрома?

- Рекомендации по ведению пациентов с СРК разработаны учеными и практиками нашей страны и утверждены Украинской гастроэнтерологической ассоциацией.

- Что предусматривают эти рекомендации?

- Поскольку СРК - это функциональное заболевание кишечника, связанное с психоэмоциональным статусом - прежде всего, следует нормализовать свой психоэмоциональный статус. Если присутствуют психоэмоциональные перегрузки - их надо уменьшить, а может и исключить. Или изменить реакцию на них. Ад ведь - не вокруг нас, ад - внутри нас. Все зависит от наших реакций. Одному ссора с близким человеком может испортить настроение на полчаса, а для другого - это стресс, за который пациент будет рассчитываться: болями в кишечнике, запорами или поносами, нарушением функций органа…

Чтобы нормализовать свой психоэмоциональный статус нужно, прежде всего, хотеть быть здоровым. Мы ведь в подавляющем большинстве ждем таблетку, которая поможет нам справиться с проблемой. Мы ленивы, когда дело касается работы над собой. Ведь кроме желания она требует времени и сил. Куда проще прийти домой с работы, поесть – и усесться перед телевизором.

Это лень. Лень пойти на прогулку. А ведь простая ходьба в течение часа способна улучшить кишечную моторику. Такой же эффект способно оказать использование каких-то расслабляющих методик –медитаций, занятий йогой, плаванием – тут каждый находит для себя оптимальный вариант. Да хотя бы минимально: 5 раз в неделю прогуливаться в течение часа. Это элементарное правило, включенное в рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологий, любых функциональных заболеваний, включая СРК. Ведь моторика кишечника улучшается при любых физических нагрузках.

Самое главное – хотеть быть здоровым. Не только на словах, но и на деле. Каждый день совершать по хотя бы крохотному шажочку, исправляя свой образ жизни. Высыпаться. Вовремя ложиться спать. Правильно принимать пищу: для больных с СРК крайне важен ритм приема пищи. Важно и то, что именно вы едите. Возможно, стоит посоветоваться с диетологом. А может вы и сами знаете, на что ваш организм реагирует лучше, а на что – хуже. Питание должно быть полноценным, адекватным и достаточным для нормальной жизнедеятельности организма. Это – основа. Когда она есть – можно принимать и таблетки. Без этого никакие лекарства не помогут. Ведь действовать они будут ровно столько, сколько вы их принимаете. Если же вы не измените ситуацию, при которой возникла проблема – эта проблема будет возвращаться снова и снова.

Поэтому главный рецепт – это желание быть здоровым. И усилия для достижения этой цели.

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- А если это желание есть, какими медикаментами можно себе помочь?

- Значительно уменьшить симптомы заболевания, перевести его в стадию длительной ремиссии – вполне возможно. И лечение пациентов с СРК подбирается индивидуально. Ведь существуют разные варианты этого заболевания. Есть СРК с болями, есть – с запорами, есть с диареей, бывают смешанные варианты… Так что без медикаментозного лечения обойтись вряд ли получится. В ряде случаев мы не исключаем даже применение транквилизаторов и антидепрессантов: учитывая тесную связь СРК с психоэмоциональным состоянием пациента, иногда человеку нужна и такого рода медикаментозная помощь.

Я – сторонник приема натуральных лекарств. Ведь чем меньше химии – тем лучше. Так что я полностью разделяю мнение известного ученого, клинического фармаколога Бориса Вотчала, который говорил: лекарствами надо лечить тогда, когда нельзя не лечить. То есть – по минимуму.

Одним из препаратов, который широко используется при лечении СРК, является масло мяты перечной. Это очень интересный препарат. Во-первых, он натуральный. Во-вторых, в Украине это масло выпускается в капсуле, что тоже является большим плюсом. Потому что если принимать масло мяты перечной, например, в растворе – это чревато побочным эффектом в виде отрыжки. А вот кислотоустойчивая капсула, в которой заключено масло мяты перечной в препарате "Капсумен" - устойчива в желудке, растворяется в кишечнике. Там, где препарат должен работать. Это очень важно: доставка действующего вещества в место его действия.

Кроме того, лично у меня "Капсумен" вызывает доверие качеством производства. Оно сертифицировано по стандарту GMP и проходит под строгим контролем. К тому же, производитель "Капсумена", в отличие от многих фармкомпаний, не избегает проверок препаратов и регулярно проверяет качество капсулы, качество масла. Причем, делает это в государственных лабораториях.

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- Насколько доказана эффективность масла мяты перечной в лечении СРК?

- Масло мяты перечной включено в рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации и в схему лечения пациентов с СРК. Это мировой опыт, который подтвержден многочисленными исследованиями, проведенными по критериям доказательной медицины.

К примеру, в США, в медицинском университете Вирджинии в 2015 году проводилось плацебо-контролируемое исследование, результаты которого подтвердили, что масло мяты перечной не только обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, но и способствует восстановлению слизистой, возобновлению ритма опорожнения кишечника и нормализации кишечной микробиоты.

Конечно, одно масло с дисбиозом не справится. Но это хороший компонент схемы лечения.

Кроме того, когда мы убираем воспаление – в кишечнике создается оптимум для жизни бактерий. В этом отношении масло мяты перечной –эффективно.

К интересным выводам пришел также Александр Форд, профессор отделения гастроэнтерологии университета имени Макмастера в Канаде. Он проанализировал результаты 4 плацебо контролируемых исследований, в которых приняли участие 392 пациента – и доказал, что масло мяты перечной способно эффективно уменьшать вздутие, боли, дискомфорт, нормализовать стул, снизить газовыделение и другие симптомы, характерные для СРК.

И именно благодаря этим и другим исследованиям с широкой доказательной базой, а также учитывая рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации, мы в Украине также включили масло мяты перечной в наши методические рекомендации по лечению СРК.

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Темы
Здоровье Жить здорово Оздоровление
Место
Украина
Теги
медицина kapsumen
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