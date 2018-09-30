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Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

Язвенный колит

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Друзья, сегодня разберём тему язвенного колита.

Язвенный колит - это хроническое заболевание толстой кишки, характеризующееся иммунным воспалением её слизистой оболочки. Он поражает только толстую кишку с обязательным вовлечением в процесс прямой кишки и никогда не распространяется на тонкую кишку.

Частота язвенного колита, составляет от 21 до 268 случаев на 100 тыс. населения. Ежегодный прирост заболеваемости достигает 5-20 случаев на 100 тыс. населения и продолжает увеличиваться. Пик заболеваемости, приходится на молодой возраст 20-30 лет. В течение заболевания выделяет обострение(рецидив, атака) и ремиссия.

Клинические проявления:

  • диарея с кровью;

  • ложные позывы;

  • тенезмы;

  • ночная дефекация;

Могут присоединяться общие симптомы:

  • снижение массы тела;

  • общая слабость;

  • отсутствие аппетита;

  • лихорадка;

Боль в животе не очень характерна для язвенного колита, но если она есть, то носит умеренный, спастический характер.

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В процесс могут увлекаться и другие органы, системы. Могут появляться боли в суставах, поражается кожа, слизистые оболочки, глаза, возникают другие аутоиммунные заболевания.

Диагностика

Диагноз основывается на данных опроса, осмотра, ректороманоскопии, колоноскопии с биопсией, обзорного снимка брюшной полости. Если колоноскопия по тем или иным причинам невозможна, то проводят рентгенологическое исследование - ирригоскопию(исследование с барием), а также сдаются анализы кала - на кальпротектин и анализы крови.

Лечение зависит от стадии процесса, его протяженности и тяжести заболевания. Обычно используются препараты 4-аминосалициловой кислоты, гормоны, иммунодепрессанты, биологическая терапия. При неэффективности медикаментозной терапии, рассматривается вопрос о хирургическом лечении.

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Марат ЗиннатуллинМарат Зиннатуллин
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Источник:https://www.instagram.com/doctor.gastro/
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